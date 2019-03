Max Jadot (CEO BNP Paribas Fortis): 'Engagement om jobverlies door te voeren zonder naakte ontslagen'

CEO Max Jadot noemt het vrijdag aangekondigde transformatieplan bij BNP Paribas Fortis 'een logisch gevolg van de sterke digitalisering'. Klanten handelen hun bankzaken volgens Jadot immers steeds vaker digitaal af, en dan vooral via de bank-app. Vorig jaar waren er 400 miljoen digitale contacten, ruim een vijfde meer dan in 2017. Tegelijkertijd krijgen de kantoren voortdurend minder mensen over de vloer: op twee jaar tijd daalde het aantal contacten met klanten in de kantoren met meer dan een kwart (tot 7 miljoen).

Als gevolg daarvan versnelt BNP Paribas Fortis nu dus het afbouwritme van zijn bankkantoren. 'Tot nu toe gingen we uit van 70 sluitingen of fusies per jaar, dat worden er 90', aldus Jadot. Zo zullen er eind 2021 nog 411 kantoren overblijven in België (eigen en verzelfstandigde kantoren samengeteld), tegen 678 eind vorig jaar.

'Maar zelfs met de herschikking blijven we een brede bereikbaarheid behouden', stelde Michael Anseeuw, general manager Retail Banking. 'Eind 2021 zal 97 procent van alle Belgische burgers binnen de 10 tot 15 minuten aan een van onze kantoren kunnen staan.'

Banenverlies

Afgezien van de bereikbaarheid, houdt het transformatieplan ook banenverlies in. Er zullen de komende drie jaar 2.800 voltijdse banen verdwijnen. Daartegenover staan 600 geplande aanwervingen.

'We gaan dit sociaal doen, op vrijwillige basis, en via akkoorden met de vakbonden', aldus Jadot. Zo zouden 1.800 tot 2.000 banen verdwijnen via natuurlijk verloop. Dat zijn mensen die met pensioen gaan of zelf ontslag nemen omdat ze iets anders gaan doen. Daarnaast wordt er gerekend op 800 tot 1.000 vrijwillige vertrekkers, waarvan 80 procent oudere werknemers zouden zijn. 'Maar we willen hen reïntegreren op de arbeidsmarkt, intern of extern', maakte men zich bij BNP Paribas Fortis sterk.

De directie heeft met twee van de drie vakbonden een principieel akkoord over twee cao's: eentje over een tewerkstellingsgarantie (met afspraken over vrijwillig vertrek) en eentje over de werkorganisatie. Zo zullen werknemers elke dag 12 minuten langer werken, of een uur per week. De liberale vakbond ACLVB ging niet akkoord.

Geen nieuw fenomeen

De afbouw van kantoren en personeel is geen nieuw fenomeen. Tegen eind 2021 zal BNP Paribas Fortis het met half zoveel kantoren doen als acht jaar eerder: in 2013 waren er nog 888 kantoren. Het aantal werknemers zal in de periode met een derde verminderd zijn: van ongeveer 15.500 eind 2013 naar 10.500 eind 2021.

De trend beperkt zich ook niet tot deze ene bank. Zo maakte bankenfederatie Febelfin enkele weken geleden nog bekend dat het totale aantal bankkantoren in België vorig jaar versneld gedaald is. Er waren er eind 2018 nog 5.133, 763 minder dan een jaar eerder. Maar België heeft nog altijd veel kantoren: 555 per miljoen inwoners. In Europa heeft alleen Spanje er meer, aldus Febelfin.