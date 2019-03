BNP Paribas Fortis gaat vier op de tien kantoren sluiten

BNP Paribas Fortis snoeit fors in het kantorennetwerk omdat klanten steeds vaker digitaal bankieren, via computer, tablet of smartphone, en dus minder vaak hun kantoor binnenstappen.

'We moeten rekening houden met de exponentiële evolutie van digitaal bankieren en bankieren op afstand, terwijl we een sterke fysieke aanwezigheid behouden op de Belgische markt', klinkt het in een persbericht. BNP Paribas Fortis beschikte begin dit jaar nog over 678 kantoren. Tegen eind 2021 zullen er 411 overblijven. Dat betkent dat er omgerekend vier op de tien kantoren dicht gaan.

In diezelfde periode sneuvelen er bovendien 2.200 voltijdse banen. De bank benadrukt dat dat zal gebeuren in overleg met de sociale partners. Vrijdagochtend vindt er ook een bijzondere ondernemingsraad plaats.

'De huidige cao-onderhandelingen zouden resulteren in een kader dat noodzakelijk is om de vermindering van het personeelsbestand op een sociaal verantwoorde manier te begeleiden, namelijk zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en via plannen voor vrijwillig vertrek', luidt het.

BNP Paribas Fortis boekte vorig jaar een nettowinst van ruim 1,9 miljard euro, zo maakte de bank vrijdag ook bekend. 'De nettowinst hield goed stand in 2018 (+1,8 procent tegenover 2017), ondanks de tragere economische groei, de lage rentevoeten en de spanningen in de internationale handel', stelt CEO Max Jadot. De kredietenportefeuille en de deposito's in de retailpoot namen elk met meer dan 4 procent toe.