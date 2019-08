Materialise gaat gepersonaliseerde 3D-implantaten printen in Brazilië

Materialise neemt een meerderheidsbelang in het bedrijf Engimplan uit Brazilië, meldt het bedrijf in een persbericht. Hierdoor versterkt de Leuvense 3D-specialist zijn positie in de markt van medische toepassingen.

Peter Leys en Fried Vancraen