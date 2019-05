Het beursgenoteerde 3D-printingbedrijf Materialise, dat volgend jaar zijn dertigste verjaardag viert, zweert bij zijn onafhankelijkheid. Een sinecure is dat niet. "We moeten dagelijks vechten om relevant te blijven", zeggen Fried Vancraen en Peter Leys, de toplui van het familiebedrijf.

Fried Vancraen, de oprichter en CEO van Materialise, raadt iedere medewerker de managementklassieker Built to Last van Jim Collins aan. Materialise, opgericht in 1990 en sinds 2014 genoteerd op Nasdaq, moet een bedrijf voor de eeuwigheid worden. Geen sinecure in een sector die zo dynamisch is dat langetermijnvooruitzichten erg lastig zijn. "Ik voel me niet capabel verder dan vijf jaar vooruit te kijken", zegt Vancraen, die samen met zijn vrouw en mede-oprichter Hilde Ingelaere 65 procent van de aandelen van Materialise heeft.

...