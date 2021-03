Martine Reynaers draagt na 35 jaar de leiding van het familiebedrijf Reynaers Groep over aan Dirk Bontridder. "Ik vind dat ik het recht heb om te proberen een paar jaar andere dingen te doen dan Reynaers Aluminium te leiden", zegt de voormalige Trends Manager van het Jaar, die nu voorzitter van de groep wordt.

Met de steun van haar drie zussen en haar broer bouwde Martine Reynaers het familiebedrijf Reynaers Aluminium uit tot een wereldspeler in profielen in aluminium en staal, vooral voor ramen en deuren. De groep telt nu 2400 werknemers. Haar opvolger heet Dirk Bontridder. Hij was de voorbije 12,5 jaar group executive vice president van het beursgenoteerde Eurofins, een internationale groep van laboratoria, die test- en ondersteuningsdiensten levert aan een rist sectoren en noteert op Euronext Parijs. "Ik voel me enorm vereerd om Martine te mogen opvolgen in de rol van CEO", stelt Bontridder in een mededeling. "De chemie met de familiale aandeelhouders en de leden van de raad van bestuur was er onmiddellijk. We delen dezelfde waarden, zoals resultaatgerichtheid en groei, innovatie, respect en partnership."Bontridder neemt, na een inwerkperiode, vanaf 3 mei het dagelijks beleid en de uitwerking van de strategie van Reynaers over. Hij behaalde een master in computerwetenschappen aan de VUB, begon zijn carrière bij Alcatel Bell en werd later IT-manager bij Getronics en Software AG. Na het behalen van een MBA-diploma bij Vlerick, ging hij in 2000 aan de slag bij McKinsey. In 2004 werd hij algemeen directeur van Nova en Hessenatie Stevedoring, een onderdeel van PSA-Hesse-Noord Natie, om vier jaar later over te stappen naar Eurofins Scientific.MARTINE REYNAERS. "We zijn al anderhalf jaar bezig met dit traject. Ik word 65 in september, en ik vind dat ik enerzijds de plicht heb om de continuïteit op topniveau te verzekeren en anderzijds het recht heb om te proberen een paar jaar andere dingen te doen dan Reynaers Aluminium te leiden."REYNAERS. "In juni neem ik het voorzitterschap van Reynaers over van Eric Van Zele. Ik zet een belangrijke stap terug, maar ik verdwijn niet van het speelveld. Ik zal dat voorzitterschap met veel enthousiasme en toewijding uitoefenen."REYNAERS. "Neen. We hebben altijd niet-uitvoerende voorzitters gehad. Dat houden we zo. Dirk krijgt exact dezelfde volmachten die ik had."REYNAERS. "Ik zal mijn uiterste best doen, maar ik ben hier in ieder geval wel klaar voor."REYNAERS. "Ja. Het is ook geen eenvoudige functie. Maar ik ben superblij dat we een zeer talentvolle Belgische manager hebben kunnen rekruteren, iemand die de talenten heeft om mijn verantwoordelijkheid over te nemen maar ook het speelveld in België en de cultuur van een familiebedrijf kan aanvoelen. Dirk Bontridder is ook de voorzitter geweest van de Vlerick Alumni-vereniging, en is goed geïntegreerd in de Vlaamse en de Belgische ondernemingswereld."REYNAERS. "We hebben natuurlijk ook gesproken met de collega's die vandaag actief zijn bij Reynaers, maar we hebben daar niet de juiste fit gevonden om het bedrijf verder te leiden."