Martijn van Rheenen (de financier van Plopsa in Polen): 'Ze dachten dat ik mijn verstand verloren had'

Bij de opening van het Plopsa-pretpark Majaland in het West-Poolse Kownaty eind september stonden niet alleen de Studio 100-bazen Gert Verhulst en Hans Bourlon en de CEO van de pretparkentak Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof, te blinken op het podium. Het was ook een hoogdag voor Martijn van Rheenen (41). Hij is de oprichter, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Momentum Capital, de private Amsterdamse participatiemaatschappij die Majaland grotendeels heeft gefinancierd.

...