Marleen Vaesen wordt CEO lingeriegroep Van de Velde

Erwin Van Laethem zal in onderlinge overeenstemming het bedrijf verlaten, meldt het bedrijf woensdag voorbeurs. Hij volgde twee jaar geleden Ignace Van Doorselaere op aan het hoofd van Van de Velde. Van Laethem lanceerde in die periode een aantal digitale transformatietrajecten, klinkt het.

De lingerieproducent is geen onbekende voor Vaesen. Sins 2012 is ze lid van de raad van bestuur. Vaesen begon haar carrière in marketing bij Procter&Gamble. Ze was actief ook bij Sara Lee/Douwe Egberts, waar ze de koffiepad Senseo lanceerde. Vaesen was ook vijf jaar CEO van Greenyard, maar werd begin 2018 vervangen door eigenaar Hein Deprez.

'Wij danken Erwin Van Laethem voor zijn bijdrage in het digitaliseren van de business en het verbeteren van de processen. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst. De aangekondigde verandering is een volgende stap om onze merkbeleving en onze klanten centraal te stellen. Marleen Vaesen is hiervoor een goede keuze aangezien zij als bestuurder sedert jaren vertrouwd is met ons bedrijf', zegt voorzitter Herman Van de Velde.

Van Laethem, met een verleden in de energiesector, moet het bedrijf verlaten nu de financiële vooruitzichten dit jaar al tweemaal neerwaarts bijgesteld werden. Het bedrijf zag bovendien in de eerste jaarhelft de brutowinst met 21 procent dalen. De directie wil de cijfers opkrikken met een doorgedreven 'digitale strategie' op lange termijn, luidde het begin september bij de voorstelling van de halfjaarcijfers. Van Laethem zei toen dat het bedrijf niet schrapt in de uitgaven voor het e-commerceplatform, maar erkende dat het druk zet op de kortetermijnresulaten.

De beleggers kunnen de wissel aan de top van het lingeriebedrijf alvast smaken. Het aandeel noteert rond 10.40 uur zowat 5,3 procent hoger op 22,8 euro. Dat is wel nog steeds bijna 50 procent lager dan begin januari.