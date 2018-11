Marillyn Hewson (CEO Lockheed Martin): de moeder van de F-35

Dat de Belgische luchtmacht straks over F-35-gevechtsvliegtuigen beschikt, is onder meer het gevolg van de volharding van Marillyn Hewson. De CEO van Lockheed Martin bleef achter haar gevechtsvliegtuigen staan. Ook op het moment dat vragen rezen over de hoge prijs en technische mankementen.