Marc Grynberg leidde Umicore door de crisissen van 2008, 2011 en 2020, maar vertrekt als CEO zodra een opvolger gevonden. Hij wenst zijn opvolger genoeg veerkracht en sereniteit toe om het "enorme potentieel" van het bedrijf verder te ontginnen.

"Ik kan jullie verzekeren dat ik fysiek fit ben, en volgens mijn entourage ook mentaal", grapte Grynberg bij aanvang van een webcast over de uitstekende jaarresultaten van de groep. Hij doelde uiteraard op het feit dat de aankondiging van zijn vertrek totaal onverwacht was. Grynberg gaf toe dat hij de job van CEO, die begon in november 2008, "helemaal niet" beu was. "De passie, toewijding en energieniveau zijn ongewijzigd, anders zou ik niet als CEO blijven functioneren." Maar voorts hield hij het op een gezamenlijke beslissing van hemzelf en de raad van bestuur, dat het een goed moment is voor een volgende CEO om het bedrijf naar de volgende fase van de ontwikkeling te brengen. "Het is niet aan de orde om verder in detail te gaan."Grynberg merkte wel op dat het bedrijf de wettelijke verplichting heeft om aan te kondigen wanneer een bedrijf een formeel proces start om een opvolger te zoeken. "Dit is ook een kwestie van deugdelijk bestuur, én Umicore heeft de traditie om open en transparant met alle belanghebbenden te communiceren.""Umicore is fantastisch gepositioneerd om van gunstige megatendensen te kunnen profiteren, in de elektrificatie van de auto-industrie en in circulaire economie", zei Grynberg. "Er is nog veel ruimte voor een versnelling van de groei en waardecreatie. Dat potentieel volledig benutten zal de uitdaging zijn van mijn opvolger."Grynberg ziet duidelijk een versnelling van de elektrificatie van de automarkt. "Je hoort steeds meer autofabrikanten spreken van 2035, en niet langer 2050, om volledig over te schakelen naar elektrische voertuigen en uit verbrandingsmotoren te stappen. Dat betekent dat tussen nu en 2035 nog 95 procent van de markt moet worden omgezet. Het potentieel is dus gigantisch groot. Dat de concurrentie sterk is, is geen reden om niet in het potentieel van Umicore te geloven."Dat zal ook impact hebben op de investeringsplannen, voegt Grynberg eraan toe. Umicore bouwt een fabriek voor batterijmaterialen in Polen. "Maar we gaan onze capaciteit in Europa zeker en vast verder moeten uitbouwen. We hebben daar 70 hectaren gereserveerd om zeker te zijn dat we veel ruimte hebben voor uitbreiding. Dat zal zeker en vast aan de orde komen, en waarschijnlijk in de nabije toekomst, want de vraag in Europa zal gigantisch en snel stijgen", aldus Grynberg, die al enig advies in petto had voor zijn opvolger. "Je moet in deze job een grote mate van veerkracht en sereniteit hebben om je niet te laten meeslepen wanneer de zaken heel goed gaan, en om niet te panikeren wanneer het moeilijk wordt."