Macquarie verkoopt aandeel in Brussels Airport

Dat meldt de investeringsgroep in een persbericht vrijdagavond. Het consortium met APG, QIC en Swiss Life haalde het van twee andere kandidaten. Macquarie verwacht dat de verkoop tegen eind 2019 is afgerond. Over de financiële kant van de deal werd geen informatie vrijgegeven.

De twee andere aandeelhouders van Brussels Airport zijn de federale overheid (25 procent + 1 aandeel) en het Canadese Pensioenfonds OTPP (39 procent).

Dat Macquarie uit Brussels Airport wilde stappen, was al langer bekend. Het belang van de investeringsgroep zit verdeeld over twee van zijn infrastructuurfondsen. Eén ervan is afgelopen en dus worden de activa van de hand gedaan. Het kwam echter tot een dispuut met OTPP (Ontario Teachers' Pension Plan), dat een voorkooprecht had. Het Canadese pensioenfonds wilde niet dat Macquarie al te veel vertrouwelijke informatie van de luchthaven zou delen met andere partijen. Enkele maanden geleden raakten de plooien gladgestreken en OTPP liet weten dat het zijn voorkooprecht niet zou uitoefenen.

Macquarie zit al in Brussels Airport sinds de privatisering van de luchthaven in 2004. Het kocht aanvankelijk een belang van 70 procent voor 735 miljoen euro (775 miljoen dollar). In 2007 werd dat belang zelfs verhoogd tot 75 procent. In 2011 verkochten de Australiërs een deel (39 pct) aan het Canadese pensioenfonds, als onderdeel van een ruiloperatie voor diens belang in de luchthaven van Sydney. Ontario Teachers' Pension Plan werd meteen de grootste aandeelhouder van de luchthaven van Zaventem.