De Gentse start-up Mic Mac Minuscule bracht sinds zijn oprichting vier jaar geleden al meer dan 100.000 babyspullen opnieuw in omloop. Dat levert een mooie CO2-reductie op, maar vooral het groeipotentieel van het model stemt de oprichters tevreden.

Mensen die een kind verwachten, kunnen sinds 2017 aankloppen bij Mic Mac Minuscule, het bedrijf van Jona Mukabalisa en Gert Linthout, om een tweedehandse babyuitzet bij elkaar te laten zoeken. Parallel spreekt de start-up ouders aan die hun overbodig geworden babyartikelen willen verkopen. De ondernemers hebben er nooit aan getwijfeld dat er een markt was voor het opnieuw in omloop brengen van kinderspullen. Volgens de federale overheidsdienst Economie geven Belgen elk jaar naar schatting 500 miljoen euro uit aan babyspullen.

"Als je weet dat een derde van onze persoonlijke ecologische voetafdruk te wijten is aan de aankoop van nieuwe spullen, heeft de booming babymarkt dus een aanzienlijk aandeel in ons vervuilingspatroon", vertelt Jona Mukabalisa, die zelf moeder van twee jonge kinderen is. "Veel babyspullen worden maar drie tot zes maanden gebruikt. Twee derde van die vaak nog perfect bruikbare spullen belandt na een passage op zolder uiteindelijk op de vuilnisbelt."

Mic Mac Minuscule verleent advies en gaat op zoek naar een babyuitzet die past bij de smaak van de ouders. Na een grondige controle komt alles, net zoals in een traditionele babywinkel, op een onlinecadeaulijst. "Familie en vrienden weten dat ze een duurzaam cadeau schenken, dat de ouders bovendien zeker kunnen gebruiken", legt Mukabalisa uit. "Jonge ouders kiezen voor ons voor de duurzaamheid en het gemak, maar ook voor de prijsbesparing en de persoonlijke, lokale aanpak."

Mic Mac Madammen

Linthout en Mukabalisa maakten er van meet af aan een punt van om rendabel en duurzaam te groeien. "We wisten vanaf de start dat we enkel duurzaam konden zijn als we erin zouden slagen een rendabel en schaalbaar model te ontwikkelen", legt Gert Linthout uit. De inkomsten van Mic Mac Minuscule komen vooral uit de meerwaarde die het bedrijf via de doorverkoop realiseert. De verkopende ouders krijgen een vergoeding voor de artikelen die interessant genoeg zijn om over te nemen.

De onderneming hanteert een 90-10-systeem om haar model uit te leggen. "De ecologische voetafdruk van een geboortelijst met tweedehandse babyartikelen is 90 procent kleiner. En 10 procent van de waarde van de lijst gaat naar goede doelen", aldus Linthout. Intussen bespaarde Mic Mac Minuscule daardoor 3400 ton CO2 en ging er meer dan 300.000 euro naar goede doelen.

Het jonge bedrijf ontwikkelde een franchisesysteem om de groei in goede banen te leiden. Mic Mac Madammen stellen na een opleiding en coaching regionaal de geboortelijsten samen. Op de omzet die ze halen, ontvangt Mic Mac Minuscule een commissie. Het netwerk telt 25 lokale zelfstandige onderneemsters in Vlaanderen en Brussel. Dit najaar ging het bedrijf voorbij de symbolische grens van 100.000 geredde babyspullen en is één op de honderd geboortelijsten in Vlaanderen tweedehands. "Het bewustzijn van de jonge Vlamingen groeit en tweedehands raakt stilaan van zijn oubollige imago af", zegt Jona Mukabalisa.

"We vertellen jonge ouders dat ze door hun keuze op een eenvoudige manier mee het verschil maken voor onze planeet", zegt Mukabalisa. "100.000 geredde babyspullen zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot van 3400 ton. Dat staat gelijk aan het gemiddeld gebruik van een normale personenauto gedurende 340 jaar, 255.000 uur douchen of 170.000 kilogram rundsvlees produceren."

Lokaal ondernemerschap

Gert Linthout en Jona Mukabalisa hebben hun model onderweg wel stevig geprofessionaliseerd. "Investeren in software was voor ons een stabilisator", klinkt het. "Met een zelfgebouwde Excel-sheet red je het tot aan de grens van een paar honderdduizenden euro's omzet. Daarna hebben we gewerkt aan een op maat ontwikkelde workflowsoftware. Die ondersteunt de dienstverlening van onze Madammen aan de klanten, zoals lijsten afvinken, facturatie en enquêtes over de klantentevredenheid. Als je dat via software kunt vergemakkelijken, maak je het iedereen makkelijker en zorg je ervoor dat je er jezelf als ondernemer niet onderdoor werkt."

De software verstevigde een systeem met een vrij beperkte centrale aansturing. Mic Mac Minuscule heeft slecht één deeltijdse medewerker. "We geloven hard in de samenwerking tussen de zelfstandige ondernemers in plaats van aan te werven, omdat we op die manier een groot leereffect creëren en lokaal ondernemerschap stimuleren", legt Gert Linthout uit. "Je kunt in een regio de interesse gaandeweg opbouwen, terwijl je tegelijk investeert in permanente coaching en zelfsturing."

Tweede regio

De vraag blijft waar de grenzen liggen van de uitbreiding van het duurzame Mic Mac Minuscule-model. Alvast niet in de vraag naar tweedehands geboortelijsten. "Al vier jaar weigeren we 30 tot 40 procent van de aanvragen", zegt Jona Mukabalisa. "We merken zelfs dat ons potentiële doelpubliek nog vele malen groter zou zijn, als we de combinatie zouden maken tussen tweedehands en duurzaam nieuw." Op het aantal kinderspullen zit momenteel geen beperking. De echte uitdaging is de versterking van de lokale aanwezigheid. In Vlaanderen en Brussel heeft Mic Mac Minuscule momenteel via haar onderneemsters 25 'locaties', wat in de lijn ligt van het aantal winkels van geboortelijstenkampioen Dreamland.

"Onze ambitie is een ondernemend netwerk uit te bouwen", besluit Gert Linthout. "Om het echt als een team te kunnen laten samenwerken, moet zo'n netwerk niet veel groter worden dan het nu is. Momenteel lijkt het ons logischer het model te dupliceren in een tweede regio. We hebben het getest in Nederland, maar stelden vast dat onze noorderburen anders naar geboortelijsten kijken. Wat het wordt, ligt nog verre van vast. Wallonië en Brussel zouden die regio kunnen zijn, maar het kan net zo goed een grote stad worden, als uit onderzoek blijkt dat er vraag is naar tweedehands geboortelijsten."

500 miljoen euro geven Belgen elk jaar naar schatting uit aan babyspullen.

