Bij het Leuvense LynxCare kan de directie opgelucht ademhalen. De scale-up haalt 20 miljoen euro op.

De kapitaalronde die begin dit jaar werd gestart, kon zelfs rekenen op meer aandacht dan aanvankelijk gedacht. "We zijn erg blij dat we deze financieringsronde succesvol konden afronden", zegt CEO Georges De Feu. "Het beursklimaat is de jongste weken verslechterd. Het wordt er niet gemakkelijker op kapitaal op te halen. Dat we meer geld ophaalden dan gepland, geeft ons extra ademruimte."

LynxCare, in 2015 opgericht door de apotheker Georges De Feu en de arts Dries Hens, helpt ziekenhuizen medische data te ontsluiten. Het is al actief in België, Nederland en de Verenigde Staten. In eerdere kapitaalrondes verzamelde het bedrijf 3 miljoen euro. Blijkbaar wist het met die centen zo'n sterk parcours te rijden, dat voor de verdere internationale expansie het Zwitserse fonds MTIP en de Franse software-investeerder Elaia als nieuwe geldschieters kwamen aankloppen. Ze voegen zich bij de bestaande investeerders Heran Partners, PMV en het Duitse BTOV.

Met het opgehaalde kapitaal wil de Leuvense onderneming haar team van 35 werknemers uitbreiden en inzetten op internationale expansie. Zo kondigt LynxCare een strategisch partnerschap aan met PSIH Group. Dat moet voor 66 procent van de Franse ziekenhuizen de deur naar de software van LynxCare openen. De Feu: "Het waren spannende weken, maar we zijn blij dat onze investeerders het momentum zien. Toen we zes jaar geleden met LynxCare begonnen, was het gebruik van real world data om betere zorg te verzekeren iets theoretisch. Intussen is de wereld veranderd. Covid-19 heeft iedereen doen inzien dat data belangrijk zijn voor het beleid, het geneesmiddelenonderzoek en gezonde zorg in de ziekenhuizen."

De kapitaalronde geeft LynxCare ook ademruimte. Het moet volstaan voor drie jaar in het huidige businessplan, stelt het bedrijf. "Als kleine onderneming kun je moeilijk mensen op de payroll halen, om toekomstige groei op te vangen", zegt De Feu. "Tegelijk is het nefast pas mensen te beginnen zoeken op het moment dat je grote contracten binnenhaalt. Nu hebben we de middelen om ons team proactief uit te breiden. Dat zal helpen om niet te veel ballast bij het bestaande team te leggen."

