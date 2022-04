Lynk & Co verandert ons denken over automobiliteit. U koopt geen wagen - al kan dat ook - maar u huurt hem en doet ermee wat u wilt. Sinds vorige zomer zijn in België 4.000 auto's besteld.

Er zijn al veel mogelijkheden om aan autodelen te doen. Lynk & Co biedt een originele formule aan: u koopt de auto of u huurt hem voor 500 euro per maand en 15.000 kilometer per jaar (15 cent per extra kilometer), inclusief verzekering, onderhoud en belastingen. U rijdt er zelf mee of u kunt hem onderverhuren met een app die de fabrikant ter beschikking stelt. Het voertuig is een middelgrote plug-inhybride SUV. Over twee jaar is ook een elektrische versie beschikbaar. Het lijkt wel Airbnb op vier wielen.

...

Er zijn al veel mogelijkheden om aan autodelen te doen. Lynk & Co biedt een originele formule aan: u koopt de auto of u huurt hem voor 500 euro per maand en 15.000 kilometer per jaar (15 cent per extra kilometer), inclusief verzekering, onderhoud en belastingen. U rijdt er zelf mee of u kunt hem onderverhuren met een app die de fabrikant ter beschikking stelt. Het voertuig is een middelgrote plug-inhybride SUV. Over twee jaar is ook een elektrische versie beschikbaar. Het lijkt wel Airbnb op vier wielen. Het grote argument van het merk is duurzaamheid. Meerdere mensen kunnen één wagen gebruiken. Lynk & Co was al beschikbaar in Duitsland, Nederland, Zweden, Frankrijk, Italië en Spanje. Vorige zomer is het concept gelanceerd in België. Het succes verrast zelfs de bedenkers. "We hadden eind 2021 gerekend op 9.000 leden. We hebben er nu bijna 60.000, ook al hebben we bijna geen reclame gemaakt", zegt CEO Alain Visser. Een lid is ofwel een directe klant ofwel een kandidaat om het voertuig onder te verhuren. "In België hebben we 6.000 leden, 1.000 auto's op de weg en nog eens 3.000 besteld. In Nederland en Italië is het succes het grootst." Lynk & Co, gevestigd in Göteborg, is een creatie van de Geely-Volvo-groep. Het Chinese Geely, dat Volvo in 2010 kocht, heeft ook de Polestar ontwikkeld, een elektrische auto die alleen online wordt verkocht. Het model 01 van Lynk & Co, bestemd voor de Europese markt, had geproduceerd moeten worden in de Gentse Volvo-fabriek. "Maar door het succes van de Volvo XC40 hebben we daar minder vrije capaciteit dan we nodig hebben", zegt Alain Visser. De voertuigen worden dus nog altijd in China gemaakt. Ze zijn gebaseerd op hetzelfde platform als de Volvo XC40. Er is maar één motor in de aanbieding: een plug-inhybride die in elektrische modus 50 tot 80 kilometer kan rijden. Het concept is ook voor de rest heel eenvoudig. Er is slechts één model, er zijn geen opties om uit te kiezen en slechts twee kleuren (zwart en blauw). De auto is comfortabel uitgerust, met een panoramisch zonnedak. De marketingkosten zijn al even beperkt. Visser, een Belg met een achtergrond in automarketing bij Volvo en Opel, wilde breken met de traditionele autoverkoop: "Die gebeurt al vijftig jaar op dezelfde manier. Veel mensen zijn het beu naar dealers te gaan, te onderhandelen over de prijs, te kiezen uit een catalogus met een miljoen opties." De formule vermindert de distributiekosten, aangezien de aankoop online gebeurt. "We bieden de auto te koop aan voor 42.000 euro, maar 90 procent van de klanten geeft de voorkeur aan huur", vervolgt Alain Visser. Er zijn geen dealers, maar wel clubs, ruimten waar de 'leden' iets kunnen komen drinken, kleding of designobjecten kunnen kopen, en de auto kunnen laten bezorgen. In de eerste club in België, in het centrum van Antwerpen, staat de 01 achter de bar. De doelgroep bestaat uit gezinnen die wel een auto nodig hebben, maar niet elke dag. Ze moeten bereid zijn de wagen af en toe te delen met mensen die ze al dan niet kennen. De app van Lynk & Co vergemakkelijkt het delen en regelt de kosten. De 'eigenaar' kiest zijn huurtarief, dat op de app wordt weergegeven. Met de app kan de huurder de auto lokaliseren en openen. Een sleutel is niet nodig. De eigenaar moet wel een verzekering afsluiten. "We willen onderverhuur aanmoedigen, maar het maakt geen deel uit van ons bedrijfsmodel", zegt Alain Visser. "Wij ontvangen geen commissie op het delen van onze wagens. Lynk & Co rekent in het huurcontract wel 15 cent aan per extra kilometer boven 15.000 per jaar. "Ons doel - en dat klinkt misschien vreemd - is dat autodelen het aantal auto's op de weg vermindert." Een auto huren bij Lynk & Co is eenvoudig: word lid van de community en download de app. Het is gratis. Autodelen is geen nieuw concept, het kan onder andere al met Cambio en Poppy. Drive Now (BMW) is dan weer gestopt in België. Er zijn ook platforms voor de occasionele verhuur van personenauto's. Maar dit is waarschijnlijk de eerste keer dat een fabrikant die optie aan zijn klanten aanbiedt en investeert in de ontwikkeling van een gemeenschap. Het is nog te vroeg om te weten of die aanpak succes heeft. "Op dit moment wordt ongeveer 10 procent van onze wagens op de weg gedeeld", zegt Alain Visser. Dat lijkt misschien niet veel, maar de app voor delen is nog maar enkele weken beschikbaar. Hij werd eind 2021 voorgesteld, enkele maanden nadat de eerste auto's in België werden afgeleverd. Helaas kampt de app met kinderziektes, als we de kritische opmerkingen in de Apple App Store mogen geloven. Lynk & Co erkent het probleem en doet er alles aan om dat zo snel mogelijk te verhelpen. Het zal wellicht nog wel even duren voor de dienst volledig functioneel is. Ook opmerkelijk is dat de auto wordt vervangen in de loop van het huurcontract. "Dat gebeurt wanneer de wagen ongeveer een jaar oud is", zegt Alain Visser. Zo profiteert de klant altijd van de nieuwste technologie. De oude auto wordt als tweedehands verkocht en de autodeelapp blijft werken. Als de auto vóór een jaar wordt ingeleverd, wordt hij opnieuw geleast met een nieuw contract. Het concept van Lynk & Co bereikt vooral bewoners van grote steden, zoals Berlijn, München, Antwerpen, Brussel of Luik. Buiten de steden heeft het minder zin. "De klanten zijn geen millennials, ze zijn rond de veertig", zegt Alain Visser, die opmerkt dat dat jonger is dan de gemiddelde leeftijd van kopers van nieuwe auto's. Het merk richt zich ook op bedrijven, die goed zijn voor 27 procent van de bestelde voertuigen. "Het concept kan interessant zijn voor fleetmanagers. Als die een wagenpark van vijftien auto's beheren, waarvan ze sommige niet altijd nodig hebben, waarom zouden ze dan niet zeven of acht wagens van Lynk & Co gebruiken en die delen met de app?" De goede bestelcijfers zijn wellicht vooral te danken aan de aantrekkelijke, vrijblijvende huurprijs en het pakket. Het is alsof je goedkoop een Volvo XC40 huurt. Het concept zou snel rendabel kunnen worden: "Gezien de volumes die we nu hebben, zouden we over twee jaar in de rentabiliteitszone moeten zitten", zegt Alain Visser. Nog mooier zou zijn dat Lynk & Co een elektrische auto zou aanbieden, om de milieudimensie van het merk nog meer te benadrukken. Dat is mogelijk: het platform dat met Volvo wordt gedeeld voor de 01 bestaat in een volledig elektrische versie. "We zullen wellicht begin 2024 over een volledig elektrische auto beschikken", legt de CEO uit. "We denken dat elektrisch voorlopig niet de juiste oplossing is, als een Lynck & Co het enige voertuig van de klant is, omdat de oplaadinfrastructuur in Europa nog ontoereikend is. Op dit moment is een elektrische auto meer geschikt in gezinnen met twee auto's. En met een elektrische actieradius van maximaal 70 kilometer zal de benzinemotor van de plug-inhybride in de stad nauwelijks in actie moeten komen." De korte testrit in Antwerpen bevestigt dat. Voor stadsgebruik zal het voertuig wellicht de hele tijd op de batterij rijden.