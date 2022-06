Terwijl de brouwers de horeca beter dan verwacht zien opveren, waarschuwt de restaurantketen voor een moeilijk 2022. Lunch Garden hamstert onder meer één van zijn kritische grondstoffen, frituurolie.

De restaurantketen meldt een aantal redenen waarom ook dit jaar - na de loodzware pandemiejaren 2020 en 2021 - moeilijk kan worden. De markt is "zeer volatiel", schrijft de raad van bestuur in het jaarverslag, op datum van 28 april, bij de balanscijfers van 2021 van de overkoepelende nv Lunch Garden Holding (zie balanscijfers onderaan). Ten eerste is er de "zeer hoge inflatie", die leidt tot prijsstijgingen van de grondstoffen, de arbeid, de energie en de huur. Ten tweede viel Rusland Oekraïne binnen op 24 februari. Dat versterkte nog de al aanwezige significante onderbreking in de aanvoer van essentiële grondstoffen. Ruim een kwart van de tarwe in de wereld komt uit Oekraïne en Rusland. De twee landen leveren vier vijfde van de wereldproductie van zonnebloemolie. Lunch Garden heeft daarom bijkomende voorraden aangelegd van die essentiële grondstoffen. Van frituurolie bijvoorbeeld, gemaakt op basis van zonnebloemolie. Uiteraard leidt ook die extra bevoorrading tot prijsverhogingen. 'Lunch Garden legt een strategische voorraad aan voor kritieke producten waar geen alternatieven voor zijn, zoals frituurolie. De redenering daarachter is simpel: Lunch Garden kan de mosselen toch niet zonder frietjes aanbieden', duidt woordvoerder Wannes Feijtraij.Ten derde is het nog de vraag of de consument op restaurant zal blijven gaan? Lunch Garden ziet twee effecten. Ofwel kiezen consumenten voor de 'prijs-kwaliteitpropositie' van de restaurantketen. Ofwel haakt de prijsbewuste consument af. Ten vierde blijft de arbeidsmarkt, ondanks de economische onzekerheid, zeer krap, zeker in de horeca. Vacatures geraken moeilijk ingevuld. Het kan leiden tot hogere lonen en/of een onderbezetting in bepaalde restaurants.Als toemaatje meldt de restaurantketen nog dat "de problematiek rond de covid-19-crisis nog steeds niet is opgelost". Een heropflakkering zou tot nieuwe beperkingen in de horeca kunnen leiden.Het boekjaar 2021 werd nog steeds zwaar getekend door de pandemie. Tot 9 juni vorig jaar bleven de restaurants dicht. In oktober en november vorig jaar volgden nieuwe restricties: het vaccinatiepaspoort bij een restaurantbezoek, het aanbevolen of verplichte thuiswerk. Die factoren hadden een heel sterke impact op Lunch Garden. Met als gevolg verliescijfers voor de keten met zijn 64 restaurants in 2021. Ook 2022 zou nog geen volledig herstel tonen. In een gesprek met Trends half februari hoopte CEO Ann Biebuyck op een omzet voor dit jaar van 94 miljoen euro. In 2019 klokte de holding af op 107,5 miljoen euro omzet.Lees verder onder de tabelDe hoofdaandeelhouder van de restaurantketen is de Britse beursgenoteerde kredietverschaffer Intermediate Capital Group (ICG). ICG verstrekt sinds 2019 aandeelhoudersleningen aan Lunch Garden. In april vorig jaar werd ICG de hoofdaandeelhouder. Vorig jaar kreeg Lunch Garden voor 8,5 miljoen euro aan bijkomende middelen. "ICG had deze situatie uiteraard niet verwacht. Het blijft ons ondersteunen. Maar we moeten een kat een kat noemen. We moeten zo snel mogelijk weer naar 80 tot 90 procent van de omzet van 2019", zei Biebuyck in het interview in februari met Trends.Van de Belgische banken krijgt Lunch Garden geen kredieten. Op de balans bij de consoliderende Lunch Garden Holding staan enkel aandeelhoudersleningen, voor een bedrag van 34 miljoen euro eind 2021. "We zouden heel graag lokaal wat meer verankerd zijn. Maar vandaag leeft er bij de banken een enorme vrees voor alles wat te maken heeft met horeca", verklaarde Biebuyck in februari in Trends.