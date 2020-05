De topman van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa, Carsten Spohr, zakt vrijdag naar Brussel af om met de Belgische regering te spreken over de toekomst van dochtermaatschappij Brussels Airlines.

Een kwart van de ruim 4.000 banen bij Brussels Airlines staat op de tocht, zo kondigde de directie dinsdag aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad. 'Brussels Airlines is veel te groot', zei CEO Dieter Vranckx. 'We moeten herstructureren, want met onze huidige structuur overleven we de coronacrisis niet.'

De topman wees erop dat Brussels Airlines al voor de uitbraak van het coronavirus een probleem had, omdat het niet structureel winstgevend was. Er werd al volop gewerkt aan een reorganisatieplan dat uitging van vrijwillig vertrek. 'We zagen de eerste positieve effecten van dat plan in januari en februari', aldus Vranckx. 'Maar toen veranderde de wereld' door de coronapandemie.

Concreet zal Brussels Airlines nu de vloot herleiden van 54 tot 38 vliegtuigen: dertig voor Europese vluchten en acht voor intercontinentale vluchten. Een tiental eigen toestellen gaat eruit, net als de vliegtuigen die bij CityJet werden geleased. Dat contract is al stopgezet.

De directie wil samen met de vakbonden proberen om naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Er zijn verschillende opties, zei Vranckx, zoals vervroegd pensioen, vrijwillig vertrek, deeltijds werken, seizoenscontracten en onbetaald verlof. Voor de werknemers die blijven, stelt de directie 'een vereenvoudiging van de beloningsstructuur voorop'.

De eerste doelstelling van de herstructurering is om de crisis te kunnen overleven. Het coronavirus heeft de luchtvaartsector immers nagenoeg tot stilstand gebracht. De reguliere vluchten van Brussels Airlines zijn sinds 21 maart opgeschort, minstens tot begin juni. De werknemers zijn technisch werkloos en er vloeit 1 miljoen euro per dag weg uit de maatschappij.

De topman voegde nog toe dat er drie elementen moeten samenkomen om Brussels Airlines een toekomst te geven: het herstructureringsplan waarover de komende weken met de vakbonden zal worden onderhandeld, de steun van moedergroep Lufthansa - en die is er volgens Vranckx -, en steun van de regering. Er lopen gesprekken over 290 miljoen euro hulp, maar een akkoord is er nog niet.

De topman van moederconcern Lufthansa, Carsten Spohr komt daarom vrijdag naar Brussel om met de Belgische regering te spreken over de toekomst van Brussels Airlines. Volgens de vakbonden lijkt de federale regering bereid om Brussels Airlines financieel te steunen zodat de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis kan overbruggen, maar moeten daar garanties van moedergroep Lufthansa tegenover staan over de toekomst van haar dochtermaatschappij. Regering en vakbonden hebben afgesproken om elke week te overleggen om de dossiers van de herstructurering en de staatssteun niet los van elkaar te houden.

De vakbonden lieten donderdagavond nog weten dat er voor hen 'geen sprake van is om over de arbeidsvoorwaarden van het personeel te praten, zolang we niet meer weten over de nabije toekomst van het bedrijf'. De voorstellen die momenteel op tafel liggen zijn volgens de bonden 'niet ernstig, niet realistisch, niet onderhandelbaar en zelfs onwettig'.

