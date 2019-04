Luchthaven Charleroi opent transitzone voor aansluitende vluchten

Op de luchthaven van Charleroi is donderdag een transitzone in gebruik genomen. Dat is een zone waar passagiers kunnen wachten op een aansluitende vlucht, zonder dat ze opnieuw moeten inchecken of zich om hun bagage moeten bekommeren.

luchthaven van Charleroi © belga

'Brussels South Charleroi Airport wordt een hub', vat de luchthaven samen in een persbericht. Tot nu toe was de luchthaven alleen uitgerust voor enkele vluchten, van of naar Charleroi. Wie via Charleroi wilde doorreizen naar een andere bestemming, moest tussen beide vluchten bijvoorbeeld zijn bagage oppikken en opnieuw inchecken. Daar komt met de transitzone verandering in. Passagiers die op Charleroi geland zijn, kunnen in die zone wachten op hun aansluitende vlucht. Ze kunnen met hun instapkaart rechtstreeks naar de gate van die vlucht gaan en hun bagage wordt automatisch op het juiste vliegtuig gezet, richting eindbestemming. Dergelijke aansluitende vluchten, die je ook in één keer kan boeken, worden op Charleroi als eerste aangeboden door Ryanair. Vanuit 15 luchthavens kan je voortaan via Charleroi doorreizen naar in totaal 27 eindbestemmingen, kondigt de Ierse lagekostenmaatschappij aan. 'Er was wel degelijk een vraag van de reizigers en ons netwerk van meer dan 180 bestemmingen leent zich perfect voor connecties', klinkt het op de Henegouwse luchthaven. Die hoopt er ook extra reizigers mee te lokken. Ryanair startte nagenoeg twee jaar geleden op de luchthaven Fiumicino in Rome met het aanbieden van aansluitende vluchten.