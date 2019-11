Luc Versele (topman Crelan): 'De kleinere banken zijn de melkkoe van de overheid geworden'

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

'Had je mij twee jaar geleden gezegd dat we nog eens in omvang zouden verdubbelen, ik zou het niet geloofd hebben', zegt Luc Versele (65), de voorzitter van de raad van bestuur van Crelan. Zijn bank nam zopas concurrent AXA Bank over. Het was eten of zelf gegeten worden.

Luc Versele © Dieter Telemans

Als CEO van Landbouwkrediet was Luc Versele in 2011 verantwoordelijk voor de overname van het grotere Centea. Een kwantumsprong die leidde tot de vorming van de fusiebank Crelan. Enkele weken geleden zette hij als voorzitter van de raad van bestuur van Crelan het licht op groen voor de overname van AXA Bank.

