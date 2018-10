Loontrekkende is de dupe van de superbedrijven

Goed nieuws, zo leek het toch. De webwinkel Amazon verhoogt het minimumloon voor zijn Amerikaanse en Britse werknemers. Ik heb geluisterd naar de critici, verklaarde CEO Jeff Bezos. De Amerikaanse werknemers kunnen voortaan rekenen op minimaal 15 dollar per uur, de Britse op 9,5 pond, en de Londense zelfs op 10,5 pond. Gewezen Democratisch presidentskandidaat Bernie Sanders feliciteerde Bezos "for doing exactly the right thing". Werd de baas van Amazon overmand door een vlaag van generositeit? Niet echt, berekenden analisten. De loonsverhoging zal amper 1 procent uitmaken van de verwachte 235 miljard dollar omzet dit jaar.

