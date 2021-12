De aandelenbeurzen in China stonden vrijdag in de min. De lockdown in de Chinese stad Xi'an zette de koersen op de beurzen in Shanghai en Shenzhen onder druk. Verschillende bedrijven hebben gezegd dat hun activiteiten door de maatregelen in de stad met 13 miljoen inwoners worden geraakt.

Zo verloor de producent van elektrische voertuigen BYD zowel in Shenzen als in Hongkong aan beurswaarde. Door de lockdown ligt de productie in de fabriek in Xi'an stil.

Verder stonden fondsen gerelateerd aan hernieuwbare energie, zoals bedrijven actief met zonne-energie, op verlies. Volgens kenners namen beleggers winsten na de sterke opmars dit jaar, geholpen ook door de groene stimulus vanuit Peking. Aandelen van in Hongkong genoteerde gokbedrijven stonden juist bij de winnaars. Die sector profiteerde van een positieve uitkomst van een hoorzitting over de verlenging van licenties in gokstad Macau.

De handelsvolumes lagen vrijdag in aanloop naar Kerst veel lager dan normaal. Ook golden in veel markten beperkte openingstijden. De beurs in Hongkong sloot na een halve sessie 0,1 procent hoger. Shanghai verloor 0,8 procent. Shenzhen noteerde 1,1 procent in de min.

In Japan sloot de Nikkei een fractie lager, in het kielzog van de hogere koersen in de Verenigde Staten. De regering in Tokio maakte bekend voorlopig vast te houden aan de doelstelling om de begroting tegen eind maart 2026 in balans te brengen, zelfs nadat er voor volgend jaar recorduitgaven zijn goedgekeurd om het land door de crisis te loodsen.

