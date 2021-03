Met haar expertise wil de jonge dertiger Ohana Nkulufa bedrijven ervan overtuigen om hun werkomgeving te verfraaien met hedendaagse kunst.

Wat is het doel van LenArt?

"Wij willen zowel het huren als het kopen als het gespreid afbetalen van kunst voor bedrijven makkelijker maken", zegt Ohana Nkulufa, de oprichtster en CEO van LenArt. Huurt het bedrijf een schilderij, een foto of een installatie, dan kan het dat geld volledig aftrekken van zijn belastbare inkomsten. Bij een aankoop komen alleen de kosten in aanmerking voor een aftrek, aangezien een kunstwerk afschrijven niet mogelijk is. In ruil voor een commissie van 10 procent op de prijs van het kunstwerk verleent LenArt advies en regelt het alles, van de verzekering over het transport tot het plaatsen van het werk. "Wij onderhandelen met de fiscus om onze commissie te laten erkennen als een deel van de kosten", aldus Nkulufa.

Hoe gaat LenArt te werk?

"Voordat wij een kunstwerk kunnen verkopen of verhuren, moeten wij het aankopen. Een bank die in ons verhaal gelooft, zorgt ervoor dat we over de vereiste middelen beschikken", legt Nkulufa uit. Tot nu is 17.500 euro het maximum dat LenArt heeft betaald voor een werk. Om meer en duurdere werken te kunnen kopen, hoopt ze het kapitaal van haar besloten vennootschap binnenkort te kunnen openstellen.

Hoe onderscheidt LenArt zich van de concurrentie?

"Hebben klanten al een duidelijk beeld van het kunstwerk dat ze willen, dan begeleiden wij hen bij hun contacten met kunstgaleries en kunstenaars", zegt Nkulufa. Klanten die wat verloren lopen in de doolhof van de hedendaagse kunst, krijgen advies op maat. In een segment met al aardig wat concurrentie mikt LenArt op een geïndividualiseerd aanbod, om zich van de andere spelers te onderscheiden. Verscheidene advocatenkantoren zijn klant.

Waarom werkt LenArt niet via een galerie?

"Je moet boven jezelf durven uit te stijgen. Het is niet omdat je de kunstmarkt hebt bestudeerd dat je in een galerie moet werken", zegt Ohana Nkulufa. Ze is kunsthistorica van opleiding, heeft een MBA op zak en schreef een proefschrift over de markt van de Afrikaanse hedendaagse kunst. Haar loopbaan in de sector begon bij Galerie Perrotin in Parijs. In 2016 ging ze aan de slag in de New Yorkse studio van de straatkunstenaar JR. Aan die ervaring heeft ze naar eigen zeggen haar zin voor avontuur overgehouden.

