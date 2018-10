LeasePlan trekt naar de Brusselse beurs

De aangekondigde beursgang op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam zal de komende weken plaatsvinden. Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen zullen worden aangeboden, zowel aan particuliere als aan institutionele beleggers, luidt het in een persberecht. De aandelen zijn nu nog in handen van Lincoln Financing.

Over hoeveel aandelen het precies gaat is op dit moment niet duidelijk, maar het persagentschap Bloomberg meldde dinsdag - op basis van een bron die anoniem wenst te blijven - dat een beursgang (IPO) LeasePlan waardeert op 7,5 miljard euro. Volgens de bron bij Bloomberg is de vermelde waardering evenwel niet definitief en kan ze nog veranderen, afhankelijk van de feedback van de investeerders.

Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in september 2017 stuurde het bedrijf een mededeling de wereld in waarin werd bevestigd dat de aandeelhouders van LeasePlan (een consortium van investeerders met onder meer de pensioenfondsen PGGM, ATP en de private-equityhuizen TDR Capital en Goldman Sachs) een verkoop overwogen, mogelijk via een beursgang.

Het autoleasingbedrijf LeasePlan beheert ongeveer 1,8 miljoen voertuigen in 32 landen. In België heeft het bedrijf kantoren in Antwerpen, Boortmeerbeek en Zaventem.