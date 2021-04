Het aantal werknemers dat internationaal actief is voor een Belgische werkgever is ondanks de coronacrisis in 2020 met 25 procent gestegen. Zowel Belgische werknemers waren meer actief in het buitenland als mensen met een andere nationaliteit, meldt hr-bedrijf SD Worx.

Ondanks de coronapandemie bleven de Belgische bedrijven internationaal actief om buitenlandse markten te benaderen, aldus SD Worx. 'Zelfs in een jaar waarin de coronacrisis hard toesloeg, zien we een stijging van de internationale tewerkstelling bij Belgische werkgevers', zegt Greet Joos van het hr-bdrijf in een persbericht.

Veel internationale tewerkstelling gebeurde in 2020 via telewerk. Zo konden buitenlandse en Belgische werknemers in hun thuisland aan de slag blijven in het kader van hun internationale tewerkstelling voor Belgische ondernemingen.

Bij de Belgische werknemers die internationaal actief zijn, is er sprake van een stijging met 16 procent. Bij de buitenlandse nationaliteiten die internationaal aan de slag zijn voor Belgische firma's is er een fors grotere stijging, met 34 procent. Naast Franse, Nederlandse, Italiaanse en Indiase werknemers, zijn er ditmaal ook veel Japanners. De Fransen zijn goed voor zowat een vijfde van deze groep, de Nederlanders voor bijna 9,5 procent. De Japanners staan voor het eerst in de top vijf en staan met een aandeel van 8,4 procent op de derde stek.

Ondanks de coronapandemie bleven de Belgische bedrijven internationaal actief om buitenlandse markten te benaderen, aldus SD Worx. 'Zelfs in een jaar waarin de coronacrisis hard toesloeg, zien we een stijging van de internationale tewerkstelling bij Belgische werkgevers', zegt Greet Joos van het hr-bdrijf in een persbericht. Veel internationale tewerkstelling gebeurde in 2020 via telewerk. Zo konden buitenlandse en Belgische werknemers in hun thuisland aan de slag blijven in het kader van hun internationale tewerkstelling voor Belgische ondernemingen. Bij de Belgische werknemers die internationaal actief zijn, is er sprake van een stijging met 16 procent. Bij de buitenlandse nationaliteiten die internationaal aan de slag zijn voor Belgische firma's is er een fors grotere stijging, met 34 procent. Naast Franse, Nederlandse, Italiaanse en Indiase werknemers, zijn er ditmaal ook veel Japanners. De Fransen zijn goed voor zowat een vijfde van deze groep, de Nederlanders voor bijna 9,5 procent. De Japanners staan voor het eerst in de top vijf en staan met een aandeel van 8,4 procent op de derde stek.