Gimv heeft de coronastorm uitzonderlijk goed doorstaan. De investeringsmaatschappij sloot haar jongste boekjaar af met een nettowinst van 206 miljoen euro, een record. De coronahemel is echter nog niet opgeklaard, volgens financieel directeur Kristof Vande Capelle. 'De omzetcijfers van onze bedrijven zijn hoopgevend. Over de winstmarges blijf ik voorzichtig.'

Voor het vierde opeenvolgende jaar investeerde Gimv voor meer dan 200 miljoen euro, wat een portefeuille oplevert van 57 bedrijven, die samen 1,23 miljard euro waard zijn, een vijfde meer dan een jaar geleden. Blikvanger vorig jaar was de investering in Televic, de West-Vlaamse producent van communicatiesystemen. Het eigen vermogen van Gimv klokte af op 1,27 miljard euro, of 49 euro per aandeel. Op de beurs noteert het aandeel hoger, wat aantoont dat beleggers Gimv niet bepaald als een slaperige holding zien.

Meerwaarden op de verkoop van participaties leverden Gimv, samen met ontvangen interesten en dividenden, 124 miljoen euro op. Daarbij komen nog eens 150 miljoen aan zogenoemde niet-gerealiseerde meerwaarden: de bedrijven in de Gimv-portefeuille kregen een hogere waardering opgekleefd dankzij goeie bedrijfsresultaten en stijgende beurskoersen. Helemaal onderaan de resultatenrekening komt Gimv zo aan een nettowinst van 206 miljoen euro. Dat is een record.KRISTOF VANDE CAPELLE: "Een heel aantal bedrijven in ons portefeuillesegment Health & Care hebben een versnelling van de groei gekend in het voorbije coronajaar. Intussen gaat de digitalisering van de bedrijfswereld onverminderd voort, zodat ook sommige bedrijven in ons segment Smart Industries het prima hebben gedaan. Ik denk aan het Limburgse IT-dienstenbedrijf Cegeka. Dat alles maakt dat onze portefeuillebedrijven groeiden terwijl de rest van de economie kromp. Er is één dissonant: het segment Consumer. Die bedrijven kregen te maken met lockdowns, wat de nodige gevolgen had voor hun omzet en rendement."VANDE CAPELLE: "Ja, maar dat dividend is niet alleen te danken aan de winst. Vorig jaar keerden we ook een dividend uit, niettegenstaande een verlies, vooral door de afwaardering van onze portefeuille. Want de beurskoersen waren in elkaar gezakt. Wij trekken dus geen rechte lijn tussen ons resultaat en het dividend. Wij betalen een dividend, in goeie én slechte jaren. Dat betekent weliswaar ook dat we een hogere winst niet automatisch vertalen in een hoger dividend. We kijken daar doorheen."VANDE CAPELLE: "De aanvoerketens komen met horten en stoten weer op gang. Links en rechts is er tekort aan grondstoffen en materialen, en lopen de leveringen niet altijd even vlot. Twee van onze bedrijven hebben gedurende de paasvakantie de productie moeten stoppen, wegens onvoldoende materiaal. We gaan ervan uit dat het bij tijdelijke haperingen zal blijven. Gelukkig blijft de verkoop goed lopen. De omzetcijfers van onze bedrijven zijn hoopgevend. Over de winstmarges blijf ik voorzichtig. We moeten het effect van de duurdere grondstoffen afwachten."VANDE CAPELLE: "200 miljoen euro blijft ons doel. We blijven op de uitkijk voor interessante investeringskansen. Maar de prijzen zijn er ook naar. Voor Europese bedrijven in het middensegment - het segment waarop Gimv mikt - wordt vandaag gemiddeld 11,3 keer de operationele kasstroom betaald. Een zogenoemde multiple van 11,3 is best wel stevig. Gimv waardeert zijn portefeuille met een multiple van 7,8. Dat zegt veel. Wij proberen het verschil te maken door onze focus op gespecialiseerde sectoren, en door onze strategie van buy and build: we kopen een bedrijf, niet noodzakelijk goedkoop, en voegen er dan kleinere en dus minder prijzige bedrijven uit dezelfde sector aan toe. Zo creëer je waarde: je bouwt een bedrijf op dat meer waard is dan de som van de onderdelen."VANDE CAPELLE: "Hoge waarderingen zie je ook elders, op de aandelenbeurzen bijvoorbeeld. In de sector van de private equity is de prijshausse veeleer te wijten aan de massa cash op zoek naar rendement. Als er al gevaar is voor een zeepbel zal dat de private equityfondsen niet tegenhouden om te investeren. Want niet alleen de prijzen voor bedrijven zijn hoog, ook het aantal transacties is groot. De sector blijft groeien."VANDE CAPELLE: "Op dit moment zijn daar geen aanwijzingen voor. Het soepele beleid van de centrale banken zwengelt de geldmassa aan, en dat zal morgen niet stoppen. Want de economie heeft nog steeds monetaire ondersteuning nodig. Zolang dat zo blijft, zie ik geen druk op de waardering van bedrijven."