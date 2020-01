De Belgische kledingketen e5 Mode trekt zich op termijn volledig terug uit Wallonië. Vandaag telt de kledingketen 12 winkels met 41 vaste medewerkers in Wallonië.

Volgens de nieuwe eigenaar Frédéric Helderweirt is er in Wallonië een te beperkte aanwezigheid om financieel gezond te kunnen zijn. Verwacht wordt dat de winkels vanaf april 2020 tot in 2021 de deuren sluiten, afhankelijk van de huurcontracten. De webshop blijft wel beschikbaar in beide landstalen.

De 12 getroffen winkels bevinden zich in Anderlues, Aarlen, Aat, Boncelles, Eigenbrakel, Champion, Gerpinnes, Hoei, Jemeppe-Sur-Sambre, Doornik, Verviers en Waver. Het bedrijf meldt dat gesprekken werden opgestart met de sociale partners en de individuele medewerkers om elke specifieke tewerkstellingssituatie te bekijken. In Brussel heeft e5 Mode geen winkels.

'De strategie die ik voor ogen heb voor het bedrijf omvat een groter accent op onlineverkoop, naast andere investeringen zoals bijvoorbeeld in nieuwe technologieën in retail', zegt CEO Frédéric Helderweirt, die pas eigenaar geworden is van e5 mode. 'Dit in combinatie met verdere investeringen in de huidige winkels, zoals de verbouwingen die we momenteel uitvoeren in onze e5 mode-winkels in Bree en Maldegem. De voorwaarde is natuurlijk dat deze winkels winstgevend zijn en dus geen continue financiering vragen. Dat is een gezonde businessstrategie', luidt het.

De CEO zegt voorts vast te stellen dat het aanbod afgestemd is op een Vlaams publiek en onvoldoende op een Waals publiek. 'In de Waalse markt wordt het gamma van e5 Mode gezien als kleding die niet voor elke dag is. In Vlaanderen is dat helemaal anders. Daarenboven hebben we met 12 winkels onvoldoende schaal om de hele infrastructuur en marketing die een kledingketen nu eenmaal nodig heeft, te kunnen dragen.'

De topman heeft daarom de intentie om zich te concentreren op de Vlaamse winkels en de huurcontracten van de Waalse winkels niet te verlengen. Het in 1979 opgerichte e5 Mode stelt vandaag ongeveer 400 mensen te werk in een 70-tal winkels in Vlaanderen en Wallonië, en op het hoofdkantoor in Sint-Niklaas.

