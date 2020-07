De coronacrisis en de verplichting om ook in de zalen een mondmasker te dragen, zetten het mes op de keel van de bioscoopsector. Eddy Duquenne, de CEO van marktleider Kinepolis, begrijpt die strenge mondmaskerplicht voor bioscopen niet. Maar zich zorgen maken over het voortbestaan van zijn groep, doet hij niet.

" Happy to see you again", staat gedrukt op het mondkapje van Eddy Duquenne. Dat ze bij Kinepolis blij waren dat hun bioscoopzalen begin juli ook in België weer open konden, nadat ze in andere Europese landen al voorzichtig waren heropend, spreekt voor zich. Dat de Nationale Veiligheidsraad besliste dat het vervelende mondmasker ook tijdens de filmvoorstelling moet opblijven, stuitte op ongeloof en onbegrip. Die mondmaskerplicht kan voor heel wat kleine bioscopen het einde betekenen. Voor Kinepolis niet, stelt de 58-jarige CEO van Kinepolis. "We zullen deze crisis uitzweten", zegt hij. Al is Duquenne wel ongerust over de heropflakkering van het aantal besmettingen. "Ik vrees dat een nieuwe periode van besmettingen deze zomer wel eens de brug te ver zou kunnen zijn voor heel wat bedrijven en zelfstandigen, en voor de overheidsfinanciën."

Ik begrijp die beslissing nog altijd niet. Wij hebben zetelrijen van 1,2 meter. Door er telkens een rij tussen te laten, en door twee zetels tussen bubbels te laten, zit je gemiddeld 2,4 meter van iemand anders af. De social distance in onze zalen is dus veel groter dan in een restaurant. Onze verluchtingsinstallaties zorgen er ook voor dat de binnenlucht zuiverder is dan de buitenlucht. Dus zou ik graag hebben dat we gehoord worden. Ik pleit voor eenduidigheid. Onze klant moet zijn mondmasker ophouden, maar kan vervolgens een restaurant binnenstappen waar mensen veel dichter bij elkaar zitten. Dat rijmt niet. Je hebt nu ook verschillende regels in diverse landen. Ook in Luxemburg en Frankrijk is het gebruik van een mondmasker verplicht, maar zodra je in de zaal bent, hoeft dat niet meer. Het zou dus verstandig zijn daar op Europees niveau een uniform standpunt over in te nemen." DUQUENNE. "Dat zou kunnen. We zullen het aan den lijve ondervinden. We hebben ook altijd aan onze medewerkers gezegd: ' Let's prepare for the worst, and hope for the best.' We hebben overlegd met experts en weten dat we onze klanten en medewerkers veilig kunnen houden. We vragen iedereen die boekt ook of ze zich helemaal veilig hebben gevoeld. We halen een hoge score van 85 procent." DUQUENNE. "Ja, maar dit gaat voorbij. Ik ben in heel deze crisis nog geen moment nerveus of ongerust geweest over onze toekomst. Omdat wij krachtig genoeg zijn om dit op een elegante manier te overleven. We gaan dit onder controle krijgen en we hebben genoeg cash om dit nog lang uit te zingen. Dat onze groep aanwezig is in negen landen op twee continenten, zorgt ook voor risicospreiding. We zien wel wat in deze tussenperiode gebeurt. Als we opnieuw moeten sluiten omwille van de volksgezondheid, dan zullen we dat doen. Het is wellicht ook goedkoper om opnieuw te sluiten, maar we zullen dat niet zo snel spontaan doen. Het zou onwerkbaar worden voor onze medewerkers. We hebben heel wat mensen die lang in economische werkloosheid geweest zijn, het werk laten hervatten. Hen dan opnieuw in de werkloosheid laten gaan, is niet bepaald elegant." DUQUENNE. "We zijn de crisis ingegaan met 190 miljoen euro cash. We verbruiken ongeveer 7 miljoen euro per maand en hebben nog drie bioscopen in aanbouw - een in Canada en twee in Nederland. Die werven lopen door en brengen nog tot eind dit jaar gemiddeld 3 miljoen extra uitgaven per maand met zich mee. Dat betekent dat we het vanaf nu zelfs met gesloten deuren nog meer dan een jaar kunnen uithouden. We moeten uiteraard voorzichtig zijn. In operationele modus verbruiken we momenteel meer cash dan wanneer we gesloten zouden zijn. En cash is niet alleen koning, het is onze zuurstof. We proberen zo veel mogelijk zuurstof in de zuurstoffles te houden om de overlevingskansen van het bedrijf te maximaliseren." DUQUENNE. "En die is al zo laag ( glimlacht). Akkoord, we hernemen heel wat films en sommigen hebben al geopperd dat een blockbuster misschien een andere prijs moet krijgen dan zo'n film die we opnieuw vertonen. Maar de investering en de beleving blijven uiteindelijk dezelfde en bovendien is het moeilijk een onderscheid te maken tussen soorten films. Een film heeft meer waarde voor de een dan voor de ander. We voegen aan oudere films trouwens vaak nieuwe technologische belevingen toe." DUQUENNE. "Nee. We zullen terug naar de bioscoop gaan, net zoals wij uiteindelijk terug naar grote evenementen zullen gaan. Wat de coronacrisis mij leert, is dat we het nog meer naar waarde schatten als we samen iets ondernemen met vrienden en familie. Ook de bioscoop is samen emotie beleven. Dit zou wel eens in ons voordeel kunnen uitdraaien. Dat hoop ik toch." DUQUENNE. "Het produceren van een bioscoopfilm is bijzonder duur, dus proberen de grote studio's hun films te lanceren wanneer ze die zo goed mogelijk te gelde kunnen maken. Ik krijg vaak de vraag of mensen zich in deze periode niet definitief bekeerd hebben tot video on demand (waardoor consumenten films, series of tv-programma's kunnen bekijken wanneer het hen zint, nvdr). Dat werd meer gebruikt tijdens de lockdown. Maar ik merk dat de studio's hun films niet rechtstreeks op video on demand uitbrengen, maar uitstellen omwille van de beleving en de toegevoegde waarde die de bioscoop brengt. Dat uitstelgedrag maakt dat 2021, dat al het jaar van de nieuwe Avatar moet worden, een jaar met een uitzonderlijk aanbod kan worden." DUQUENNE. "Ik sluit dat niet uit. Dat zal afhangen van hoe de coronabesmettingen evolueren in de Verenigde Staten, de heimat van de Hollywood-studio's en een heel grote markt voor onze sector. De situatie blijft zorgwekkend, dus mogelijk worden grote releases zoals die van Tenet en Mulan opnieuw uitgesteld. Jammer, want in deze staycation-periode zou het leuk zijn die te kunnen aanbieden." DUQUENNE. "Misschien recupereren we een stukje, omdat mensen die blockbusters willen zien. Maar het volume vrije tijd is niet onbeperkt, en daar is een periode onherroepelijk voorbij. Dat gaan we niet inhalen. Maar dat 2021 opnieuw een jaar kan worden zoals 2019, geloof ik wel. Ik baseer me daarvoor op het filmaanbod, dat uitzonderlijk rijk zal zijn. We krijgen de blockbusters van twee jaar in één jaar. Ik sluit overigens niet uit dat een aantal van die topfilms nog wordt uitgesteld tot in 2022." DUQUENNE. "Voorlopig niet. Onze jaarlijkse -5 procentoefening (die ervan uitgaat dat iedereen moet werken alsof het aantal bezoekers met 5 procent zal dalen, maar de bedrijfskasstroom toch stabiel moet blijven, nvdr) maakt dat we altijd streng waken over onze efficiëntie. Ons break-evenpoint elk jaar naar beneden trekken, is bij ons een nationale sport. Daar hadden we corona niet voor nodig." DUQUENNE. "Ik verwacht dat er kansen komen. Of we daarop zullen ingaan, is een andere vraag. Dan moeten we zeker zijn dat het een echte buitenkans is. Alle lichten zullen op groen moeten staan. Gaan we voor een grote transactie, dan zouden we een kapitaalverhoging kunnen overwegen. De financiële verplichtingen van grote ketens, zoals AMC en CineWorld, stonden al voor de crisis onder spanning als een blockbuster faalde, omdat hun schuldgraad zo hoog is. Bovendien hebben de meeste geen vastgoed. Zij kunnen force majeure inroepen, omdat ze het gehuurde goed niet kunnen gebruiken, maar voor die groepen wordt het financieel toch wel bijzonder moeilijk. Al heeft AMC met succes een obligatielening van 500 miljoen dollar geplaatst. Maar ik verwacht hoe dan ook dat het aandeelhouderschap van een aantal groepen de komende twee jaar wordt herschikt." DUQUENNE. "Ik heb het gevoel van wel. We hebben veel signalen van investeerders gekregen dat wanneer wij een kapitaalverhoging zouden overwegen, we hen zeker moeten uitnodigen. Dat is leuk om te horen. We hebben ook de reputatie opgebouwd dat we doordachte dingen doen." DUQUENNE. "Dat is de elastiek een beetje te veel uitrekken. We hebben een aantal dingen succesvol en heel beheerst gedaan, en gemikt op een hoger dan gemiddeld rendement met een lager dan gemiddeld risicoprofiel. Maar ik heb al eerder gezegd dat we niet zot van glorie mogen worden. Al is ondernemen soms ook een beetje een berekend risico nemen." DUQUENNE. "Veel van die kleine familiale spelers controleren hun vastgoed en familieleden werken er als personeel. Een aantal onder hen zal allicht tot eind augustus sluiten, maar zij kunnen het veel langer uitzingen dan die heel grote groepen die overleveraged zijn en gebukt gaan onder enorme schulden. Maar ik sluit niet uit dat een aantal onder hen uiteindelijk wil verkopen. Ik geloof niet dat de gewoontes van de bioscoopgangers door deze crisis fundamenteel zullen veranderen, wel zullen een aantal trends worden versneld. Een daarvan is dat bioscopen nog meer zullen inzetten op beleving. ( Wijst op zijn iPad). Je kunt daarop in perfecte kwaliteit naar een film kijken, en ik durf dat ook wel eens te doen. Maar de trend in de bioscoop is steeds meer beleving aanbieden. Wij zijn daarin heel succesvol geweest met superieure klank- en beeldkwaliteit en comfortabele zetels. We merken ook dat de klant bereid is daarvoor te betalen. Maar dat betekent dat onze sector almaar kapitaalintensiever wordt. Daarom sluit ik niet uit dat oudere eigenaars die geen opvolger hebben en bijkomend moeten investeren, de handdoek in de ring gooien." DUQUENNE. "Ik zei al ruim een jaar geleden aan investeerders en mijn raad van bestuur dat de Amazons en de Apples van deze wereld volgens mij de toekomstige bioscoopeigenaars zullen zijn. Ik verwacht dat zij hun portefeuille gaan diversifiëren naar wat ik 'de analoge wereld' zou noemen, waarbij ze ook een connectie hebben met hun klant, omdat de mensen hun buik vol hebben van al die publiciteit op het internet. "Dat een Amazon of Apple zou instappen, is ook een goede zaak. Onze industrie wordt almaar kapitaalintensiever. Een aantal bioscopen zit op een te hoge schuldenberg, wat vaak ten koste gaat van vervangingsinvesteringen en investeringen in extra beleving. Zo zie je in Spanje dat de grote spelers hun apparaten wat laten verpauperen. Dat is niet goed voor de uitstraling en de aantrekkelijkheid van de bioscoop bij de bevolking. Wij hebben het als sector nodig dat films in volle beleving in de markt worden gezet. Ook Hollywood heeft dat broodnodig, want als de bioscoopsector uitsterft, rest enkel video on demand om voor rendement te zorgen. En dat is onvoldoende om nog goede films te maken. Dus zijn zulke sterke nieuwe spelers die veel beleving kunnen bieden, een zegen voor iedereen, ook voor ons." DUQUENNE. "Dat moet je aan hen vragen, maar als ik mijn aandeelhouders hoor, geloof ik dat we toch niet gaan verkopen." DUQUENNE. "Nee. Volgens een buitenlandse enquête is er een sterk verband tussen zware gebruikers van Netflix en de frequentie van het bezoek aan bioscopen. Dat zijn dezelfde mensen: filmliefhebbers. Een tweede belangrijk punt is het monetiseren van een film. Zowat 55 procent van de omzet die een film genereert, komt uit de theatrical window (de periode van doorgaans drie maanden dat een film exclusief in de bioscoop draait, nvdr). Meer dan de helft van de inkomsten uit die window wordt doorbetaald aan de filmmaker. Als je bij ons een bioscoopticket koopt, is dat na btw en stadsbelasting 7,55 euro. Dan wordt per kop 3,75 euro doorbetaald aan de filmmaker. Voor video on demand is dat veel minder. In die home-entertainment is al lang een aanzienlijke prijserosie bezig, en die gaat niet stoppen. Je ziet dat aan de abonnementsprijzen voor streamingdiensten, nu Apple TV en Disney+ tegen lagere tarieven dan Netflix komen. Dat maakt dat de theatrical window in de waardeketen van een film nóg belangrijker wordt. "De vraag of de bioscoop zou overleven, is al herhaaldelijk gesteld, zoals bij de opkomst van de kabel en de kleuren-tv, waardoor je plots alle dagen thuis films kon zien. Vervolgens kwamen de videotheken. Ook die zou het einde van de bioscopen betekenen. En toen kwamen dvd en blu-ray, en vervolgens video on demand met Netflix. Wel, we hebben het allemaal overleefd."