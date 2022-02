Bioscoopuitbater Kinepolis blikt met vertrouwen naar de toekomst, nadat hij in 2021 gedeeltelijk herstel heeft kunnen optekenen na het donkerrode jaar 2020. Dankzij een 'beloftevolle terugkeer van bezoekers' en kostenbesparingen kon Kinepolis het verlies in 2021 beperken tot 25,5 miljoen euro, zo bleek donderdag tijdens de voorstelling van de jaarresultaten van de groep.

De bioscoopgroep ontving vorig jaar wereldwijd 17,2 miljoen bezoekers, 42,6 procent meer dan in 2020. In de eerste jaarhelft waren nog vele bioscopen gesloten en waren er maar 2,2 miljoen bezoekers; in de tweede jaarhelft waren het er 15 miljoen. Dat is wel nog een derde minder dan in dezelfde periode in 2019 (dus voor corona). België was over heel het jaar goed voor in totaal 3,2 miljoen bezoekers (tegenover 2,3 miljoen het jaar voordien).

December was ondanks een vierde coronagolf en sluitingen in België en Nederland de beste maand van het jaar. Daar zit onder meer het succes van 'Spider Man: No Way Home' voor iets tussen. De film voert met ruim 1,3 miljoen bezoekers meteen ook de top vijf van vorig jaar aan, gevolgd door de nieuwe Bondfilm 'No Time to Die', het scifi-epos 'Dune', 'Fast & Furious 9' en 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'. In ons land bracht ook 'Sinterklaas en Koning Kabberdas' aardig wat geld in het laatje.

De bezoekers gaven gemiddeld meer uit aan tickets, drank en snacks en ook premium bioscoopervaringen bleken gegeerd. Daardoor steeg de omzet sterker dan het aantal bezoekers, met ruim de helft, tot 266,4 miljoen euro. Ons land nam daarvan het merendeel voor zijn rekening met net geen 29 procent, gevolgd door Canada (19,8 procent) en Frankrijk (14,5 procent). Procentueel was de ticketverkoop (box office) goed voor 53,6 procent van de opbrengsten vorig jaar en de verkoop van dranken en snacks (in-theatre sales) voor net iets meer dan 30 procent.

