De coronacrisis zal tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een negatieve impact hebben op de reële waarde van de financiële instrumenten van KBC van om en bij de 400 miljoen euro. Dat heeft de bank-verzekeraar vrijdagochtend gemeld in een update. De negatieve impact is te wijten aan de combinatie van een aantal marktgedreven elementen, zoals de sterk gedaalde aandelenmarkten, de groeiende kredietspreads en de lagere langetermijnrentes, klinkt het.

De kredietkost zal in het eerste kwartaal volgens KBC voornamelijk worden gekenmerkt door waardeverminderingen op een aantal corporate kredieten in België. Voor de toekomst kan de bank-verzekeraar 'nog geen betrouwbare schatting geven van de omvang van de impact van de coronaviruspandemie op de kredietkosten, ook al omdat er nog enkele gebeurtenissen zoals de lengte en de diepte van de economische terugval en wetgevende maatregelen die worden genomen door de autoriteiten in onze verschillende thuismarkten, een impact kunnen hebben op onze beoordeling van toekomstige kredietverliezen'.

KBC-topman Johan Thijs benadrukt dat de liquiditeits- en kapitaalbuffers KBC in staat stellen 'om de uitdagingen van vandaag met gezond vertrouwen tegemoet te treden'.

