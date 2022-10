KBC richt een nieuwe dochteronderneming op, KBC Sustainability Services, om haar kmo-klanten te adviseren over de verduurzaming van hun bedrijf en hen te begeleiden in de energietransitie.

De Vlaamse bank-verzekeraar KBC publiceert voor het eerst een uitgebreid klimaatrapport. Daarin worden nieuwe, aangescherpte duurzaamheidsdoelstellingen naar voren geschoven. Die doelstellingen hebben vooral betrekking op een vergroening en verduurzaming van de kredietportefeuille van de bank. Inzake CO2-vermindering focust KBC op de vastgoed-, energie- en transportsector. De banken staan onder druk van de toezichthouders om de klimaatimpact op hun kredietportefeuille in kaart te brengen.

'Ook al zijn de bedrijfsdata niet altijd beschikbaar en staan de meetmethodologieën nog niet op punt, toch formuleren we concrete klimaatdoelstellingen inzake de reductie van CO2-emissies', zei CEO Johan Thijs bij de voorstelling van het rapport. 'De doelstellingen geven aan waar wij als bank naartoe willen, zowel voor onszelf als voor onze klanten. Ze zijn bovendien afgetekend door onze bedrijfsrevisor PwC, die de nulmeting auditeerde. Het is dus verre van vrijblijvend.'

Hernieuwbare energie

Zo wil KBC dat tegen 2030 drie kwart van de leningen aan de energiesector naar hernieuwbare energie gaan. 'We sluiten niet uit dat we gascentrales in België zullen financieren omdat dit nodig kan zijn in de energietransitie', lichtte Thijs toe. 'Maar als we dat doen, zullen we veel meer projecten van hernieuwbare energie moeten financieren om tegen 2030 ons objectief van 75 procent te halen.'

KBC wil ook haar klanten meenemen in het verhaal. 'Wij gaan al onze klanten aanspreken over hun duurzaamheidsstrategie en hen ondersteunen in de transitie naar een groenere en duurzame samenleving', zei Filip Ferrante, directeur corporate sustainability van KBC Groep.

De voorbije twee jaar concentreerde KBC zich daarbij vooral op de grotere bedrijfsklanten. De bank voerde een duizendtal duurzaamheidsgesprekken en zette een samenwerking op met het adviesbureau Encon. Meer dan 200 grote ondernemingen lieten zich op het vlak van de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen adviseren door Encon.

Nu wil KBC ook haar kmo-klanten op dezelfde manier benaderen. Daartoe richt de bank een aparte dochteronderneming op, KBC Sustainability Services, die bemand zal worden door eigen KBC-personeel. De focus zal aanvankelijk liggen op klimaatadvies en het verduurzamen van de energiehuishouding.

'We zeggen niemand de wacht aan', zei Ferrante. 'Maar we gaan onze klanten wel zeggen dat het hoog tijd is om hun business te verduurzamen, en we gaan hen daarbij helpen. De zaken blijven doen zoals tien jaar geleden is geen optie als ondernemingen bekommerd zijn over hun levensvatbaarheid op lange termijn.'

Vermogensbeheer

Ook in de activiteit vermogensbeheer hanteert KBC nieuwe doelstellingen om haar klanten aan te zetten tot verantwoord beleggen. Duurzame beleggingsfondsen moeten tegen 2030 twee derden van de fondsenverkoop uitmaken, alsook 55 procent van de totale activa onder beheer.

In leasing wil KBC minder personenwagens op fossiele brandstof financieren. De bank zegt intussen marktleider te zijn op het vlak van fietsleasing voor werknemers. 80 procent van de nieuwe leasingcontracten die KBC Autolease afsluit bestaat vandaag al uit fietsen, elektrische en hybride wagens.

