Bank-verzekeraar KBC heeft het voorbije boekjaar een nettowinst van 2,641 miljard euro geboekt, tegenover 1,44 miljard het jaar voordien.

In het vierde kwartaal lag de winst van KBCD met 663 miljoen euro hoger dan analisten hadden verwacht. De bank profiteerde onder meer van hogere rente-inkomsten en een hoger resultaat uit schadeverzekeringen.

Eerder genomen waardeverminderingen voor de coronacrisis zijn gedeeltelijk teruggenomen, klinkt het in het persbericht voorbeurs.

De miljardenwinst is goed nieuws voor aandeelhouder én personeel. Zo stelt KBC een slotdividend voor van 7,6 euro bruto per aandeel. Daarin zit een 'buitengewoon' dividend van 4,6 euro.

Voor het personeel komt er een 'extra winstpremie' van 1.000 euro bruto voor elke medewerker, bevestigt vakbond ACV Puls. 'Deze tegemoetkoming kadert in de moeilijke omstandigheden waarin onze medewerkers dit uitstekend resultaat hebben behaald', zegt de vakbond, die het gebaar van de directie waardeert.

