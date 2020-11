KBC trekt zijn prognoses voor verwachte kredietverliezen niet op. "De tweede coronagolf is niet te vergelijken met de eerste. De negatieve economische impact zal meevallen", zegt KBC-CEO Johan Thijs.

KBC Groep maakte in het derde kwartaal 697 miljoen euro winst, meer dan analisten hadden verwacht. Dat goede resultaat komt voort uit een combinatie van hogere inkomsten en lagere kredietprovisies in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. Vooral de Belgische activiteiten presteerden sterk.

...

KBC Groep maakte in het derde kwartaal 697 miljoen euro winst, meer dan analisten hadden verwacht. Dat goede resultaat komt voort uit een combinatie van hogere inkomsten en lagere kredietprovisies in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. Vooral de Belgische activiteiten presteerden sterk.De Vlaamse bank-verzekeraar kijkt opmerkelijk minder pessimistisch naar de economie dan enkele maanden geleden. KBC nam in het derde kwartaal maar voor 52 miljoen euro provisies voor kredieten met afbetalingsproblemen, tegen 845 miljoen euro in het tweede kwartaal.Bovendien herhaalde de bank haar prognose dat ze over het volledig jaar 2020 uitkomt op 1,1 miljard euro kredietprovisies. Dat zou betekenen dat er in het vierde kwartaal nog maar 100 miljoen bij komt. Na negen maanden heeft KBC immers al 1,018 miljard euro in zijn stroppenpot gestoken.Nochtans zit in veel Europese landen een groot deel van de economie opnieuw op slot, als gevolg van een nieuwe opstoot van de corona-epidemie. In België zijn sectoren zoals horeca, cultuur, sport, evenementen en bepaalde winkels nog verplicht gesloten tot midden december.Toch is deze tweede golf volgens Johan Thijs, de CEO van KBC Groep, niet te vergelijken met de eerste. "De lockdown light die we nu meemaken in België, zal enkel het herstel vertragen. De impact is niet te vergelijken met die van de eerste coronagolf. Toen waren alle fabrieken en winkels dicht. Was dat nu opnieuw gebeurd, dan was KBC in zijn worstcasescenario terechtgekomen." In dat scenario had KBC 1,6 miljard euro aan provisies opzij moeten zetten. Zo ver ziet Thijs het dus niet komen.De KBC-baas sluit zich daarmee aan bij de uitspraken van Lars Machenil, de Belgische CFO van BNP Paribas. Machenil zei vorige week te verwachten dat de tweede lockdown niet zo erg zou uitvallen als de eerste: "De bouwnijverheid en de productiebedrijven liggen niet stil, de scholen en de administraties blijven open. Dat was in maart-april niet het geval."Thijs verwacht dan ook niet dat het vierde kwartaal fundamenteel anders zal zijn dan het derde. Hij baseert zich ook op het aantal kredietnemers die bij het aflopen van een moratorium de betaling van hun KBC-lening hernemen. "KBC had voor 13,7 miljard euro aan kredieten de betaalpauze ingedrukt. Van één miljard is het moratorium intussen afgelopen. 97 procent van die kredietnemers hervat de betalingen normaal. In België gaat het zelfs om 99,95 procent. Eind oktober zijn weer veel betaalpauzes beëindigd. Ik verwacht ook daar geen grote problemen met wanbetalers."De moratoria voor woon- en bedrijfskredieten in ons land lopen in principe eind december af. De werkgeversorganisatie Voka pleit ervoor het uitstel van betaling met minstens drie maanden te verlengen, tot maart 2021. Thijs lijkt daar niet voor gewonnen: "Ik vind dat we in zowel moratoria als door de overheid gewaarborgde kredieten moeten voorzien, maar niet voor iedereen, enkel voor de gezonde bedrijven. Laat de banken hun werk doen en die instrumenten inzetten waar nodig, op maat van elk bedrijf. Die oefening zal toch moeten gebeuren."De KBC-baas beseft dat de eventuele verlenging van de maatregel een politieke beslissing is: "Als de overheid beslist het uitstel van betaling als een collectieve maatregel voor enkele maanden te verlengen, so be it. Maar het moment van de waarheid kun je niet blijven uitstellen. Veel kmo's hadden al voor de coronacrisis een solvabiliteitsprobleem. Wanneer de steunmaatregelen verdwijnen, komt die realiteit terug. Laat de banken samen met de overheid zo veel mogelijk instrumenten, van achtergestelde leningen tot nieuwe coronaleningen, in stelling brengen om daarvoor oplossingen te bieden."