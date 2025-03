Ruim duizend deelnemers oefenen al tijdens de proefweken van de Trends Beleggers Challenge. U nog niet? Dan is het stilaan tijd om er werk van te maken. De hoofdprijs van 10.000 euro wacht op u.

De beurzen lijden al enkele dagen verliezen. Heel wat portefeuilles die in de Trends Beleggers Challenge van start zijn gegaan met een fictief kapitaal van 100.000 euro, hebben al wat achterstand opgelopen. De rode lantaarns verloren al bijna 8 procent. Daar zijn onder meer de aandelen van Ekopak en Ralph Lauren verantwoordelijk voor. Beide aandelen gingen in een week tijd met meer dan 10 procent achteruit.

Maar waar verliezers zijn, vinden we ook winnaars. Zo wist de portefeuille Kweerts al meer dan 7 procent aan te dikken. Ook enkele andere wisten er de betere aandelen uit te pikken en pronken met een weekwinst van 3 tot zelfs 6 procent. Vooral vastgoedaandelen als Cofinimmo presteerden voorbeeldig, tegen de algemene trend in. Ook Biotalys maakte gisteren een enorme sprong.

Reset op 24 maart

De Trends Beleggers Challenge zit nog maar in zijn proefweken. Er is dus nog niets verloren. Alle portefeuilles zullen na de drie proefweken opnieuw vanaf nul starten. Vanaf maandag 24 maart, bij de opening van de Europese beurzen om 9 uur, tot en met vrijdag 30 mei loopt de effectieve wedstrijd. Dan worden de prijzen verdeeld. Elke week wint de deelnemer die de voorbije week de beste prestatie neerzette 1.000 euro. Aan de het einde van de Trends Beleggers Challenge is er één winnaar die met de hoofdprijs van maar liefst 10.000 euro gaat lopen.

Verlies de moed dus niet als uw portefeuille momenteel een paar procenten in het rood staat. Er is nog niets verloren. We oefenen nog anderhalve week, pas daarna wordt het menens. Op maandag 24 maart start uw portefeuille weer met 100.000 euro en we hopen samen met u dat de beurzen met de prille lentezon hogere regionen zullen opzoeken. Alle succes!