KBC-topman Johan Thijs vindt de fiscale vrijstelling van roerende voorheffing op het spaarboekje niet logisch in de huidige rente-omgeving. Hij pleit ervoor het fiscale voordeel uit te breiden tot beleggingsfondsen en aandelen.

KBC maakte in het tweede kwartaal van 2019 een nettowinst van 745 miljoen euro. Dat is beter dan analisten hadden verwacht. Over de eerste zes maanden kwam er al 1,18 miljard euro winst binnen. "De machine draait op alle cilinders op volle toeren", vatte Thijs het plastisch samen. Zelfs de netto rente-inkomsten, die onder druk staan door de lage rente, namen in het tweede kwartaal lichtjes toe tot 1,13 miljard euro. Dat was te danken aan de kredietgroei met 4 procent en een lichte toename van de kredietmarges.

...