Het Antwerpse techbedrijf Venly laat zijn eerste grote kapitaalronde optekenen en rondt de kaap van de 2 miljoen gebruikers. Naast de gamingsector, richt Venly - tot voor kort bekend als Arkane - zich ook steeds meer op e-commerce.

Maar liefst twaalf fondsen doen mee aan de kapitaalronde van Venly. De ronde wordt geleid door Courtside Ventures, een niet zo bekend Amerikaans nichefonds dat gespecialiseerd is in gaming, digitale ontspanning en sport. "Het is een klein fonds met een ijzersterke reputatie dat heel goed de impact van de NFT-technologie begrijpt", zegt Tim Dierckxsens, de CEO en een van de vier medeoprichters van Arkane. NFT staat voor het Engelse non-fungible token. Dat is een beetje te vergelijken met een eigendomsbewijs van een digitaal item op een blockchain. Blockchaintechnologie kun je zien als een gedecentraliseerd register voor transacties. Zonder een technologie als de blockchain heb je een derde partij als een bank of een makelaar nodig om ervoor te zorgen dat de partijen die een transactie doen elkaar genoeg vertrouwen. Met de blockchain verloopt de transactie gedecentraliseerd, de veiligheid zit ingebouwd in de software.

Venly geeft bedrijven die met blockchaintechnologie willen werken de tools om dat te doen. Dat gebeurt via de API's die Arkane ontwikkelde. API's zijn als het ware digitale draaideuren waarmee bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot elkaars software. Gamingbedrijven gebruiken de technologie van Arkane vaak voor de digitale portefeuilles van hun spelers. Twee jaar geleden bijvoorbeeld haalde Venly het iconische gamemerk Atari binnen. Gamestudio's betalen voor het SaaS-platform van Arkane - dat dus werkt met softwareabonnementen - omdat het hen helpt winstgevend te worden. Gamers kunnen hun digitale buit verkopen en daar dienen de NFT's voor.

Controverse

Dat er nog heel wat controverse is rond de NFT's deert Tim Dierckxsens niet. Hij maakt de vergelijking met vorige technologieën, zoals het aanraakscherm, die eerst ook sceptisch onthaald werden, maar ondertussen gemeengoed zijn. "Als je de waarde van een technologie wil zien, moet je de concepten erachter begrijpen", zegt de CEO van het in 2018 opgerichte Arkane. "Wie het contract achter de NFT maakt, kan alle transacties ermee opvolgen en een percentage innen op de verkoop. Met NFT's kunnen mensen zaken onderling aan elkaar doorverkopen. Voor bedrijven die met intellectuele eigendom werken, is zo'n NFT-systeem waardevol." Ook Transcend Fund, een van de andere investeerders, is sterk overtuigd van de waarde van de NFT's. Coinbase Ventures is verbonden het aan cryptomuntenplatform Coinbase, dat ook blockchaintechnologie gebruikt.

Het door Belgen geleide Britse fonds Tioga Capital - dat samen met Fortino - voor de Belgische verankering zorgt, is samen met imec.istart en High-Tech Gründerfonds een van de vervolginvesteerders. Dat laatste Duitse fonds is de verklaring waarom Venly naast het Antwerpse hoofdkantoor ook een vestiging in Berlijn heeft, dat was één van de vereisten bij de kapitaalronde van twee miljoen euro twee jaar geleden. Met dat geld groeide Venly, dat in 2021 zijn oorspronkelijke naam Arkane opgaf om conflicten met andere gelijknamige bedrijven te vermijden, van 6 mensen toen tot 32 nu. "We overtroffen toen onze groeiverwachtingen," zegt Tim Dierckxsens. "Tegen eind 2021 verwachtten we een omzet van 250.000 euro, het werd een miljoen. We verwachtten toen 300.000 gebruikers te hebben, het werden er een miljoen. Met de nieuwe kapitaalronde willen we doorgroeien naar een bedrijf met 100 mensen."

Eigen accelerator

Hoewel Venly zich sterk richt op de gamingsector, waren de vier oprichters bij de opstart geen verstokte gamers. "Wij hebben voor de gamingmarkt gekozen omdat het een sector is die als een van de eerste aan de slag gaat met nieuwe technologie. Dat blijkt uit onderzoek", zegt Tim Dierckxsens. "De technologie voor 3D-modellen, die nu in de bouwsector wordt gebruikt, is bijvoorbeeld uit de gamingsector voortgekomen." Venly beperkt zich ook niet tot gaming alleen, maar zet ook in op klanten uit de e-commerce. Powerhouse Capital, één van de twaalf investeerders, is gespecialiseerd in consumentenapps. "Voor e-commerce hebben we een samenwerking met Shopify", zegt Tim Dierckxsens. "Op Shopify kunnen mensen een onlineshop creëren. Wij zorgen met een app ervoor dat ze ook NFT' in die onlineshop kunnen stoppen."

Naast de al genoemde fondsen, investeren ook Alpaca VC, HTGF, LeadBlock Partners, David Majert en Plug and Play in het bedrijf. Opvallend is ook dat Venly van plan is om een acceleratieprogramma te starten voor gamestudio's en blockchainstart-ups om de blockchainscene te ondersteunen. Venly wil die bedrijven goedkopere licenties bieden, de deelnemers zullen advies en kapitaal krijgen van de Venly-accelerator en zijn partners.

