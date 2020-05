Het iconische - toch voor wie zich de jaren tachtig kan herinneren - gamemerk Atari koos de blockchaintechnologie van Arkane voor zijn cryptomunt. Met die munt kunnen gamers wat ze in het ene game verdiend hebben, meenemen naar een ander spel. 'Je zult kunnen verdienen aan gamen'.

Gamers gebruiken nu al digitale munten die alleen bruikbaar zijn in het spel dat ze spelen. Als ze goed spelen dikt hun fortuin aan en kunnen ze er bijvoorbeeld extra zwaarden of geweren mee kopen. Na een tijdje heeft een gamer Farmville of een ander spel wel gezien en schakelt hij over naar een nieuw game. Of er komt een nieuwe editie uit van zijn favoriete spel. In beide gevallen is de gamer, die in menig game voortdurend zijn virtuele levens op het spel zet, zijn fel bevochten digitale buit kwijt.

Het gamebedrijf Atari (zie kader onderaan voor meer uitleg) wil later dit jaar een cryptomunt lanceren die gamers kunnen meenemen van het ene game naar het andere. De Atari Token, zoals de cryptomunt zal heten, kunnen gamers gebruiken om binnen games aankopen te doen of zaken verhandelen. Aangezien Atari alleen al zo'n tweehonderd gamelicenties in portefeuille heeft, ontstaan er ook mogelijkheden om de cryptomunt tussen games te verhandelen. "Je creëert zo een economie die buiten het spel kan leven", zegt Tim Dierckxsens, medeoprichter van Arkane. "Je zult ook niet meer alleen gamen omdat je het leuk vindt, maar je zal er ook geld mee kunnen verdienen."

Blockchain

Blockchaintechnologie is geschikt voor wat Atari wil doen. De technologie zorgt ervoor dat je veilig digitale transacties kunt doen zonder dat er een tussenpartij als een bank of makelaar nodig is. Zonder een technologie als blockchain heb je zo'n derde partij nodig om ervoor te zorgen dat de partijen die een transactie doen elkaar genoeg vertrouwen. Met blockchain verloopt de transactie gedecentraliseerd, de veiligheid zit ingebouwd in de software. Toen Arkane in 2018 werd opgericht, richtte het zich op verschillende sectoren, maar sinds vorig jaar mikt het resoluut op de gamingindustrie met een saas-platform. Dat betekent dat klanten betalen voor een abonnement op de software.

"Atari blijft een iconisch merk en een grote speler in de gamewereld", zegt Tim Dierckxsens. "Dat zo'n groot bedrijf begint met blockchain, betekent dat de technologie steeds vaker wordt toegepast in spelletjes. Wij zien Atari als een leverancier. Gamestudio's betalen om ons platform te kunnen gebruiken en zo toegang te krijgen tot de Atari Token. De meeste gamestudio's slagen er niet in hun games winstgevend te maken, meestal is dat enkel weggelegd voor de gamegiganten die enorme schaalvoordelen hebben. Studio's betalen voor ons platform omdat het hen helpt winstgevend te worden." Dat komt omdat gamers hun 'buit' kunnen verkopen, waardoor de gamestudio blijft verdienen aan hen.

Dat verhandelen kan dus dankzij de blockchaintechnologie. Gamestudio's doen net als bedrijven uit andere sectoren graag een beroep op blockchainspecialisten als Arkane omdat de technologie zo complex is. Gespecialiseerde bedrijven als Arkane vertalen ze in een kant-en-klare softwarelaag waarmee de IT-afdeling van een bedrijf makkelijk zelf aan de slag kan.

Kapitaalronde

Arkane is net klaar met een begeleidingstraject van de accelerator imec.istart. Het IT-gerichte team van de start-up, bestaande uit vier oprichters en twee freelancers, gebruikte het traject vooral om zijn commerciële vaardigheden aan te scherpen. Bij de oprichting in 2018 investeerden de oprichters een half miljoen euro in het bedrijf. Ondertussen kreeg het de toezegging van het innovatieagentschap Vlaio voor subsidies, maar de voorwaarde is dat het techbedrijf eerst kapitaal moet ophalen.

"We zijn bezig met een investeringsronde van 2 miljoen euro, die we hopelijk voor de zomer afsluiten", zegt Tim Dierxkxsens van Arkane, dat vorig jaar genomineerd was voor de Trends Digital Pioneers. "Onze hoofdinvesteerder leerden we eind vorig jaar al kennen. We zijn in de laatste fase van de ronde, maar door de coronacrisis is het proces zes weken stilgevallen. Nu komt het weer op gang."

Atari, een merk met een turbulente geschiedenis Het in 1972 opgerichte Amerikaanse bedrijf Atari raakte bekend met arcadespellen als Pong en Pac-Man. Het maakte er ook digitale spellen van die je op de televisie kon spelen. Begin jaren tachtig ontstonden zo de eerste games. Atari was toen al een onderdeel geworden van Warner Communications. De volgende stap was een spelcomputer. De Atari 2600-console werd een bestseller, er werden miljoenen van verkocht. Dat was meteen het hoogtepunt, want door enkele verkeerde beslissingen verloor Atari de consolestrijd van concurrenten als Nintendo en Sony Playstation. Een poging om het merk opnieuw uit te vinden als maker van thuis-pc's mislukte. Doordat verschillende onderdelen van het bedrijf apart werden verkocht, circuleerden er plots meerdere merknamen met 'Atari' in. Bovendien wisselden ze ook nog eens vaak van eigenaar. Het merk kwam in 2000 in handen van het Franse softwarebedrijf Infogrames. Na een doorstart in 2013 richtte Atari zich op casinogames en kondigde het beursgenoteerde bedrijf in 2017 tot ieders verrassing een nieuwe gameconsole aan, die na vele vertragingen later dit jaar klaar zou zijn. Het bedrijf zet nu dus ook in op de blockchaintechnologie om weer een pioniersrol te spelen in de vernieuwing van de gamesector. De spelletjes die mensen spelen op pc en smartphone, via downloads maar evengoed op Facebook, blijven de enige echte sterkhouder van de onderneming.

