Het energietechbedrijf June Energy lanceert versneld een nieuw product om gezinnen te helpen die getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller. De combinatie van algoritmes, slim prijzen vergelijken en automatisch wisselen van leverancier, moet de energiefactuur naar beneden halen.

June Dongle, een van de producten van het in 2016 opgerichte June Energy, was al op de markt voor bedrijven. De versie voor consumenten wordt in april gelanceerd. Dat is sneller dan gepland. Dat komt omdat June meteen inzag dat zijn technologie particulieren kan helpen om hun energiefactuur te verlagen. Met het toestel krijgen mensen met een digitale meter onmiddellijk inzicht in hun energieverbruik en kunnen ze automatisch overschakelen van de ene naar de andere leverancier op basis van de scherpste prijs.Voor mensen die de afgelopen jaren zonnepanelen lieten installeren is dat een hot item nu het Grondwettelijk Hof de regeling heeft vernietigd waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar de terugdraaiende teller konden gebruiken. Dat heeft gevolgen voor een half miljoen gezinnen. Uiterlijk in 2025, wanneer de terugdraaiende teller verdwijnt, dreigt hun energiefactuur te stijgen. Bovendien wordt er volgend jaar een capaciteitstarief ingevoerd. Een deel van het energietarief wordt dan berekend volgens de grootste hoeveelheid energie die consumenten op een moment van de dag verbruiken."In deze nieuwe situatie betalen gezinnen apart voor hun energieverbruik en voor de energie die ze via zonnepanelen genereren en op het net zetten. Beide worden niet langer onderling verrekend", zegt Vincent De Dobbeleer, medeoprichter en CEO van June Energy. "Het probleem is dat de energieleveranciers verschillende tarieven aanrekenen. Het belangrijkste blijft nog altijd het verbruikstarief. Naast wat je aan je leverancier betaalt, is er ook een tarief voor de distributie en taksen. Dat kan variëren van 20 tot 30 eurocent per kilowattuur. Als je energie op het net injecteert, krijg je 2,5 à 6 eurocent per kilowattuur. Dat is een pak minder.""Het wordt voor eigenaars van zonnepanelen belangrijk om de beste verhouding te vinden tussen verbruik en de energie die in het net injecteert", zegt Vincent De Dobbeleer van June Energy. Klanten klikken het June Dongle-toestelletje dat volgende maand op de markt komt, in hun digitale meter. Op hun laptop zien ze dan hoeveel energie ze op elk moment verbruiken en injecteren. "In de toekomst komt het erop aan zoveel mogelijk energie te verbruiken op het moment dat de zon schijnt. Zo beperkt je het gebruik van het net en betaal je minder voor wat je nodig hebt."Volgens De Dobbeleer is Engie de enige energieleverancier die zijn klanten niet verplicht om zowel voor hun energieverbruik en de injectie van energie op het net voor hetzelfde bedrijf te kiezen. "We zien dat een relatief hoge vergoeding voor het injectietarief wordt gekoppeld aan een nog duurder verbruikstarief", zegt Vincent De Dobbeleer. "Het is belangrijker meer oog te hebben voor de eindklant en ervoor te zorgen dat hij een correct tarief betaalt."June Dongle is het tweede product van June Energy. Het in 2016 door Vincent De Dobbeleer en Georges Lieben opgerichte bedrijf kwam in 2017 op de markt met June Switch. Met die technologie kunnen mensen, ook wie een analoge meter heeft, automatisch de voordeligste energieleverancier kiezen. Het Antwerpse bedrijf haalde bij de opstart 430.000 euro zaaikapitaal op en deed in 2018 zijn eerste grote kapitaalronde - goed voor 2,1 miljoen euro. Het bedrijf heeft nu meer dan 10.000 klanten. Ze wisselen gemiddeld twee à drie keer per jaar automatisch van energieleverancier via June.Volgens Vincent De Dobbeleer, een ingenieur computerwetenschappen die als strategie- en marketingmanager bij de energieleverancier Eneco België in 2014 werd verkozen tot Marketeer van het Jaar, heeft de covid-pandemie geen noemenswaardige economische gevolgen voor June. "Het moeilijkste is de teamgeest te bewaren wanneer iedereen thuis werkt," aldus De Dobbeleer. "Onze roei is sinds de commercialisering in 2017 elk jaar verdubbeld. We zijn nu met tien mensen en draaien een omzet van rond het miljoen euro. Dit jaar willen we winstgevend zijn in België. Volgend jaar willen we groeien in de buurlanden. Daarvoor zal nieuw kapitaal nodig zijn."In afwachting van buitenlandse groei verbreedde June Energy zijn aanbod in België. Het werkt nu ook via derde partijen die zijn diensten integreren in hun eigen applicaties. "Onze technologie is onder andere geïntegreerd in de app van KBC. Ook met Viessmann is er zo'n integratie", legt de CEO van June Energy uit. Over het energiebeleid van de regering en het debacle met de terugdraaiende teller is hij niet te spreken. "Er is geen energiebeleid op lange termijn," zegt de ondernemer. "Dat de overheid haar belofte aan mensen die zonnepanelen installeerden verbrak, komt de energiesector niet ten goede. Het leidt tot boosheid en wantrouwen. Dat zet ook een rem op de energietransitie, net op het moment dat onze sector een belangrijke rol te spelen heeft om de klimaatdoelen te halen."