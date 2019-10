Johan Thijs, de CEO van KBC Groep en Trends Manager van het Jaar, staat ook dit jaar op de achtste plaats in de rangschikking van de beste CEO's ter wereld. Harvard Business Review publiceert die lijst jaarlijks.

Net zoals vorig jaar wordt Johan Thijs, de CEO van KBC Groep en de Trends Manager van het Jaar, door het managementblad Harvard Business Review erkend als de beste Belgische CEO. En net zoals vorig jaar eindigt Thijs op de achtste plaats van de beste CEO's ter wereld. De nummer één dit jaar is Jensen Huang, een Taiwanese immigrant die in 1993 de Amerikaanse chipproducent NVIDIA oprichtte. Het bedrijf was een van de eerste die artificiële intelligentie integreerden in computerchips.

Behalve Johan Thijs staan nog twee Belgen in de top honderd. Op plaats 61 staat Jean-François Van Boxmeer, de Belg die de Nederlandse brouwer Heineken leidt. Marc Grynberg, de CEO van Umicore, haalt met de 91ste stek nog net de top honderd. Vorig jaar stond Grynberg op de 79ste plaats.

Van Colruyt-topman Jef Colruyt, die vorig jaar net de lijst haalde, is geen spoor meer. Ook Carlos Britto van AB Inbev, die vorig jaar nog 33ste was, verdwijnt uit de rangschikking.

De ranking die Harvard Business Revue opstelt, houdt rekening met de financiële prestaties van de ondernemingen die de CEO's leiden, maar ook met zaken zoals duurzaamheid, corporate governance (deugdelijk bestuur) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Johan Thijs is samen met Ajay Banga (Mastercard, plaats 7) de enige CEO uit de financiële sector die de top tien haalt. Gerenommeerde namen zoals Jamie Dimon (JP Morgan Chase) en Laurence Fink (Blackrock) staan respectievelijk op plaats 23 en 24.