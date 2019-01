Jim Ratcliffe (CEO Ineos): 'De Europese chemie zit in de penarie'

Ineos kondigde vorige week aan dat het in het Antwerpse havengebied twee fabrieken zal bouwen voor de productie van ethyleen en propyleen, twee grondstoffen die voor de chemie- en kunststoffensector cruciaal zijn. Het Britse bedrijf werd in 1998 opgericht door de intussen 66-jarige lefgozer Jim Ratcliffe. In amper twintig jaar bouwde de in Manchester geboren chemisch ingenieur Ineos uit tot een topvijfspeler in de chemie. Het legde Ratcliffe, die vele jaren de media schuwde als de pest en nog altijd het liefst in de luwte vertoeft, geen windeieren. Met een geschat vermogen van 23,5 miljard euro is de hoofdaandeelhouder van Ineos de rijkste Brit. Dat hij vorig jaar werd geridderd en zich mag laten aanspreken met 'sir', werd hem gezien zijn stugge houding bij vroegere bedrijfsconflicten lang niet overal in dank afgenomen. Maar dat is ongetwijfeld het minste van zijn zorgen. Ratcliffe, een uitgesproken voorstander van de brexit, is van geen kleintje vervaard en schuwt de harde taal niet, vooral niet als het over Europa gaat.

