Jeff Bezos stapt in het derde kwartaal van 2021 op als CEO van het Amerikaanse bedrijf Amazon. Dat maakte het bedrijf bekend. Andy Jassy vervangt Bezos als hoofd van de onlinewinkel.

Bezos richtte het bedrijf op in 1994 en zet na 27 jaar dit jaar nog een stap opzij als CEO. Het bedrijf maakte van hem de rijkste man ter wereld. De 57-jarige Bezos blijft wel actief in het bedrijf als voorzitter van de raad van bestuur, maar zal veel minder bij de dagelijkse werking betrokken zijn.

Sinds enkele jaren is Bezos ook eigenaar van de krant The Washington Post.

Andy Jassy wordt de nieuwe CEO. Hij is zelf al sinds het prille begin actief in het bedrijf en leidde recent de 'cloud computing' afdeling van Amazon.

'Deze reis begon 27 jaar geleden, toen Amazon enkel een idee was zonder naam', aldus Bezos in een mededeling. 'Ik kreeg toen heel vaak de vraag "Wat is het internet?". Gelukkig heb ik die intussen al lang niet meer moeten beantwoorden. Ik plan nu mijn energie te richten op nieuwe producten en initiatieven. Andy zal een fantastische leider worden en heeft mijn volle vertrouwen.

Verdubbelde winst

'Op dit ogenblik', aldus nog Bezos, 'zie ik Amazon op zijn meest inventief ooit. Dat maakt dit tot het ideale moment voor een overgang'.

Het is ook een moment dat de zaken een enorme vlucht nemen onder invloed van de pandemie en het toegenomen thuiswerk. In het vierde kwartaal van 2020 verdubbelde Amazon ruim zijn winst tot 7,2 miljard dollar (bijna 6 miljard euro), zo maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Voor het eerst rondden de inkomsten van één kwartaal de kaap van 100 miljard dollar: in vergelijking met het laatste kwartaal van 2019 steeg de omzet met 44 procent tot 125,6 miljard dollar. De nettowinst nam toe van 3,3 naar 7,2 miljard dollar. Voor heel 2020 steeg de omzet met 38 procent tot 386,1 miljard dollar. Als winst bleef daar 21,3 miljard dollar van over, tegenover 11,6 miljard in 2019.

