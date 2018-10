Jan Boone (Lotus Bakeries): 'Je moet je werk vooral graag doen'

Drie vragen aan Jan Boone

Vorig jaar verkocht Lotus Bakeries ruim 6 miljard Lotus-speculaaskoekjes in zestig landen. Vanwaar het succes?

JAN BOONE. "Het koekje is universeel lekker en niet te uitgesproken van smaak. Het is een heel toegankelijk product, bij de koffie, melk of thee. In het buitenland wordt het verkocht als Biscoff. Via diverse stappen willen we het internationaal in de markt zetten. De consument leert het kennen in cafés of hotels, of via een luchtvaartmaatschappij. Vervolgens werken we samen met supermarkten en maken we reclame. In Frankrijk zijn we daar vijftien jaar mee bezig. In de Verenigde Staten gaat het sneller."

Welk land is de belangrijkste markt voor Biscoff?

BOONE. "De Verenigde Staten staan voor een vijfde van onze verkoop van speculaas. Vorig jaar exporteerden we 9000 ton naar dat land. Het is tijd voor een Amerikaanse fabriek, in North Carolina. Die wordt in gebruik genomen in de tweede helft van volgend jaar. We doen het niet voor de kostprijs. Grondstoffen en verpakkingen zijn duurder in de Verenigde Staten, maar we besparen wel het vervoer van ruim duizend containers vanuit België. Bovendien zijn ter plaatse geproduceerde koekjes verser. En we vermijden de schommelingen van de dollarkoers, want alles gebeurt lokaal. North Carolina heeft ons met open armen ontvangen."

Hebt u dat gevoel ook nog in Lembeke, de bakermat van Lotus Bakeries, waar het hoofdkantoor is gevestigd?

BOONE. "Ook in Lembeke blijven we uitbreiden. We bouwen nieuwe kantoren. En vorig jaar hebben we een derde speculaasfabriek geopend. Maar de belangrijkste uitdaging is het vinden van voldoende arbeiders en technici voor de productielijnen. Onze productie wordt belemmerd door een tekort aan personeel. Goede mensen zijn schaars. We werken nochtans in een mooie sector, met heel sterke merken."

Wat doet het bedrijf?

Lotus Bakeries is een beursgenoteerde producent van wafels, gebak, ontbijtkoek, speculaas, speculaaspasta en natuurlijke tussendoortjes. Het vlaggenschip is het speculaaskoekje, dat internationaal wordt verkocht als Biscoff. De onderneming wordt gecontroleerd door de families Boone en Stevens. België levert 27 procent van de geconsolideerde omzet van het bedrijf, dat steeds meer internationaliseert.

Vandaar de keuze

Jan Boone heeft de internationalisering van Lotus Bakeries doordacht en consistent versneld. De bedrijfsstrategie steunt op drie pijlers: de brede koekjesportefeuille op de thuismarkten België, Frankrijk en Nederland; de internationalisering van Biscoff; en de internationalisering van de gezondesnackdivisie in het Verenigd Koninkrijk (vooral de merken Bear en Nakd). 2019 wordt een bijzonder jaar, met de opening van twee nieuwe fabrieken: een speculaasfabriek in North Carolina en een nieuwe fabriek voor fruitsnacks in de Ceres-vallei, ten noordoosten van Kaapstad in Zuid-Afrika.

Het meest markante feit van het afgelopen jaar

De overname van het Britse Kiddylicious, een producent van gezonde peutersnacks. "Het is de derde overname in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks zware concurrentie hebben we die binnengehaald. De mensen van Kiddylicious blijven apart werken, met een eigen aanpak. Anders dood je het merk. Uiteraard zit er synergie in de internationalisering van het merk. We willen Kiddylicious verder doen groeien."

De belangrijkste uitdaging

"Volgend jaar knip ik de lintjes van twee nieuwe fabrieken door. Vanaf 2019 produceren we op drie continenten. Het bedrijf wordt groter. Je kunt niet meer alles zelf doen. De helft van mijn tijd praat ik met mijn mensen en bezoek ik de landen waar we actief zijn. Ik wil de juiste mensen op de juiste plaats, en die wil ik motiveren. Daarnaast denk ik veel na over de strategie. Wat zal er morgen gebeuren? En de dagen daarna? Wat kan onze industrie volledig overhoop gooien? En je moet uiteraard vooral je werk graag doen. Dat geeft energie."