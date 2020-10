De beursgang van Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, levert de oprichter van beide bedrijven Jack Ma ruim 27 miljard dollar op. Daarmee leunt hij dicht aan bij de top tien van rijkste mensen ter wereld, zo berekenden het financiele persbureau Bloomberg en zakentijdschrift Forbes.

Jack Ma - die in september vorig jaar zijn functie als voorzitter van Alibaba neerlegde - heeft 8,8 procent van de aandelen van Ant in handen. Op basis van de prijszetting van de beursgang is het belang van de 56-jarige flamboyante zakenman en voormalige leraar Engels meer dan 27 miljard dollar waard.

Volgens de miljardairsindex van Bloomberg brengt de beursgang het totale vermogen van Ma op 71,6 miljard dollar, wat hem van de 17de naar de 11de plaats katapulteert. Forbes schat het vermogen van de Chinees na de beursgang dan weer op 68 miljard dollar, wat hem de 12de plaats oplevert in de lijst van de rijkste personen van het zakenmagazine. Zowel volgens Bloomberg als Forbes zal de beursgang van Ant achttien nieuwe miljardairs creëren.

Ant trekt op 5 november naar de beurs in Hongkong en Shanghai. Het bedrijf is van plan om in totaal zowat 3,3 miljard aandelen uit te geven. Dat zou 34,5 miljard dollar moeten opleveren, meteen een wereldwijd record. De operatie geeft de Ant Group een waardering van ongeveer 280 miljard dollar. Als ook de overtoewijzingsoptie wordt geactiveerd, loopt de opbrengst op tot bijna 40 miljard dollar en de waardering van het bedrijf tot circa 320 miljard dollar.

