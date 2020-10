Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, trekt op 5 november naar de beurs in Hongkong. De beursgang moet 34,5 miljard dollar (zo'n 29,2 miljard euro) opleveren, wat meteen een wereldwijd record zou zijn.

Het record is momenteel nog in handen van het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco, met 29,4 miljard dollar bij de beursgang in 2019. Ant is van plan om op de beurs van Hongkong en die van Shanghai in totaal zowat 3,3 miljard aandelen uit te geven. Die operatie geeft de volledige groep een waardering van ongeveer 280 miljard dollar.

Ant wil de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om zijn activiteiten uit te breiden en onderzoek en ontwikkeling te financieren. De beursgang kan nog groter worden, want er is een overtoewijzingsoptie. Als die geactiveerd wordt, loopt de opbrangst op tot bijna 40 miljard dollar en de waardering van het bedrijf tot circa 320 miljard dollar, aldus het agentschap Bloomberg.

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba heeft een belang van 33 procent in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van miljardair Jack Ma.

