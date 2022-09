In Nederland zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie dinsdagochtend binnengevallen in de villa van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo. Mogelijk kadert de huiszoeking in een omvangrijk witwasonderzoek.

De inval in het Brabantse Heeswijk-Dinther wordt gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo bevestigt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Het Financieele Dagblad (FD) meldt op basis van een bron dat er eveneens een inval is gedaan bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel.

Witwasonderzoek

Het Nederlandse Openbaar Ministerie deed dinsdag negen aanhoudingen in een omvangrijk witwasonderzoek. De topman van de supermarktketen is mogelijk een van de mensen die betrokken is bij de zaak.

In een reactie zegt Jumbo te hebben begrepen dat het onderzoek van de FIOD zich niet richt op de supermarktketen, maar dat 'in het kader van het onderzoek wel vragen worden gesteld aan Frits van Eerd'.

Supermarkt en sportsponsor

Jumbo is de op één na grootste supermarktketen van Nederland en ook actief in België.

Jumbo geniet ook bekendheid als sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.

