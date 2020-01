CEO Frits van Eerd wil met zijn Jumbo-supermarkten België inpalmen en is niet bang van de overvolle Belgische markt. "Het wordt vanzelf druk als je de beste winkel hebt, zelfs al liggen honderd andere winkels naast de jouwe."

Woensdagmorgen, begin december. In het Limburgse Lanaken opent Jumbo zijn derde Belgische supermarkt. CEO Frits van Eerd bedankt in een onberispelijk blauw kostuum persoonlijk elke klant die staat aan te schuiven. In de winkel bekijkt zijn vader en voorganger Karel van Eerd glimmend van trots de drukte. Jumbo is een fenomeen in Nederland. Albert Heijn is er nog altijd de onbetwiste marktleider met rond 35 procent marktaandeel. Maar Jumbo is in tien jaar van 5 naar meer dan 21 procent (8,5 miljard euro omzet) gegaan dankzij overnames en een zeer ambitieuze positionering. De supermarkt belooft de klant geen compromissen te sluiten in prijs, service en assortiment. De ambitie van de familie van Eerd - ze is de volledige eigenaar van Jumbo - is nog niet gestild.

