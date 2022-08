De wereldwijde fusie- en overnamemarkt koelde wat af in de eerste helft van 2022. Dat blijkt uit een rapport van het internationale advocatenkantoor Allen & Overy.

In de eerste jaarhelft daalde de volumewaarde van fusies en overnames van ondernemingen wereldwijd met een vijfde. Dat is een gevolg van onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de rentestijging.

De sterkste daling was er in de gezondheidssector (-45 procent), gevolgd door de technologiebedrijven (-25 procent). In Europa stabiliseerde het aantal transacties in de eerste jaarhelft nochtans. Het Belgische transactieniveau kan de wereldwijde daling volgen, als ook hier de onzekerheid over de waarde van fusies en overnames zal toenemen, voorspelt Frederiek Adams, vennoot van Allen & Overy Belgium.

De vastgoedsector ontsprong de dans. Daar steeg de volumewaarde met 16 procent, de hoogste piek in tien jaar. Na een afkoeling tijdens de pandemie nam het optimisme in 2022 toe.

Private-equitytransacties bereikten een nieuw record met een toename van de transactiewaarde van 2 procent. Ze waren goed voor een op de vier dossiers.

