Een hybride manier van werken houdt kwaliteitsvolle werknemers aan boord, zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Thuiswerk is niet langer verplicht. Dat is een goede zaak. België had in de Europese Unie een van de strengste regels rond telewerk. Er waren meer en meer signalen dat thuiswerken begon te wegen op de motivatie en de productiviteit van de werknemers. Het werd ook gezien als een handicap bij de aanwerving van nieuwe werkkrachten, want mensen inwerken werd steeds moeilijker.

Nu de verplichting wegvalt, bestaat het risico dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Vooral kleine kmo's geven het signaal dat de coronapandemie en de impact op de manier van werken een intermezzo was, dat het best zo snel mogelijk tot het verleden behoort. Iedereen terug naar het oude normaal, is het motto. Dat betekent geen telewerk en aanwezigheid op vaste uren en dagen. Als er toch een hybride systeem is, dan moet iedereen evenveel dagen en op hetzelfde moment thuiswerken.

Integreer telewerk in hr-beleid.

Zo'n redenering is niet zonder gevaar. Voor veel werknemers is een paar dagen telewerk vanzelfsprekend geworden. Bovendien vragen ze voldoende vrijheid. Afgezien van cruciale fysieke meetings, willen ze zelf kiezen wanneer ze telewerken. Als hun werkgever nu het signaal geeft dat dat niet meer mogelijk is, zal de verleiding groter zijn om een andere baan te zoeken. Wie een duurzaam en professioneel hr-beleid voert, versterkt zijn positie in de war for talent. Die bedrijven beseffen dat een hybride manier van werken kwaliteitsvolle werknemers aan boord houdt.

Steeds meer sollicitanten zeggen expliciet dat ze niet geïnteresseerd zijn als er geen structureel thuiswerk mogelijk is. Bedrijven die dat weglachen, zullen hun vacatures wel nog kunnen invullen, maar dreigen minder gemotiveerde en minder kwaliteitsvolle kandidaten aan te trekken. Dat wreekt zich vroeg of laat.

Thuiswerk is niet langer verplicht. Dat is een goede zaak. België had in de Europese Unie een van de strengste regels rond telewerk. Er waren meer en meer signalen dat thuiswerken begon te wegen op de motivatie en de productiviteit van de werknemers. Het werd ook gezien als een handicap bij de aanwerving van nieuwe werkkrachten, want mensen inwerken werd steeds moeilijker. Nu de verplichting wegvalt, bestaat het risico dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Vooral kleine kmo's geven het signaal dat de coronapandemie en de impact op de manier van werken een intermezzo was, dat het best zo snel mogelijk tot het verleden behoort. Iedereen terug naar het oude normaal, is het motto. Dat betekent geen telewerk en aanwezigheid op vaste uren en dagen. Als er toch een hybride systeem is, dan moet iedereen evenveel dagen en op hetzelfde moment thuiswerken. Zo'n redenering is niet zonder gevaar. Voor veel werknemers is een paar dagen telewerk vanzelfsprekend geworden. Bovendien vragen ze voldoende vrijheid. Afgezien van cruciale fysieke meetings, willen ze zelf kiezen wanneer ze telewerken. Als hun werkgever nu het signaal geeft dat dat niet meer mogelijk is, zal de verleiding groter zijn om een andere baan te zoeken. Wie een duurzaam en professioneel hr-beleid voert, versterkt zijn positie in de war for talent. Die bedrijven beseffen dat een hybride manier van werken kwaliteitsvolle werknemers aan boord houdt. Steeds meer sollicitanten zeggen expliciet dat ze niet geïnteresseerd zijn als er geen structureel thuiswerk mogelijk is. Bedrijven die dat weglachen, zullen hun vacatures wel nog kunnen invullen, maar dreigen minder gemotiveerde en minder kwaliteitsvolle kandidaten aan te trekken. Dat wreekt zich vroeg of laat.