Voor de tweede keer gaat Inspiring Fifty Belgium op zoek naar vijftig vrouwelijke rolmodellen in de Belgische technologiesector. Met die lijst maakt Inspiring Fifty vrouwelijke rolmodellen zichtbaarder, doorbreekt het stereotypen en hoopt het mee te bouwen aan meer gendergelijkheid in het bedrijfsleven.

Françoise Chombar (Melexis), Marion Debruyne (Vlerick Business School), Elke Jeurissen (Glassroots & StraffeM/Fierce Ladies), Loubna Azghoud (BeCentral) en Thierry Geerts (Google Belgium) zijn maar enkele namen van de sterke en onafhankelijke jury die Inspiring Fifty Belgium samenstelde, om te kiezen welke vijftig vrouwelijke rolmodellen in de technologiewereld in de tweede Belgische lijst van Inspiring Fifty zullen staan.

De internationale non-profitorganisatie Inspiring Fifty is een onderdeel van EQL:HER en opgericht in 2013. De organisatie heeft lokale afdelingen van Noord-Europa tot Italië en van Canada tot Zuid-Afrika. Toen Elke Kraemer, een Duitse techondernemer die al lang in België werkt, ontdekte dat er nog geen Belgische afdeling bestond en met Joëlle Frijters bovendien één van de twee Nederlandse oprichters naar Antwerpen was verhuisd, nam ze in 2019 contact op met Frijters. De twee vrouwen sloegen de handen in elkaar. Dat leidde in 2020 tot de eerste Belgische lijst met vijftig vrouwelijke rolmodellen in tech, waar Trends een jaar lang exclusief over berichtte.

Die eerste lijst rolmodellen was een mix van CEO's van grote bedrijven, academici, oprichters van start-ups, vrouwen in topmananagementfuncties en andere vrouwen die een belangrijke rol spelen in het Belgische ecosysteem. Onder meer Karen Boers (ex BeCode), Françoise Chombar (Melexis), Leslie Cottenjé (Hello Customer), Emna Everard (Kazidomi) en Ilham Kadri (Solvay) stonden in die eerste lijst. Belangrijk is dat niet alleen vrouwen met een STEM-opleiding de lijst haalden. Inspiring Fifty wil aantonen dat je ook zonder zo'n diploma succesvol kunt zijn in de technologie.

Rolmodellen

In dit dubbelinterview legden Kraemer en Frijters uit waarom ze het initiatief namen. Rolmodellen zijn cruciaal voor meer genderdiversiteit in bedrijven. "Als je geen rolmodel hebt, kun je ook niet dromen over wat je kunt bereiken", vinden ze. Sinds Elke Kraemer met Inspiring Fifty begon, stuurde ze ook haar eigen professionele leven in die richting. Met Clusity richtte ze in De Cronos Groep een bedrijf op dat streeft naar meer gendergelijkheid in tech. Het leverde haar dit jaar bij de collega's van DataNews een nominiatie als ICT Woman of the Year op.

Na die eerste exclusief Belgische Inspiring Fifty-lijst uit 2020 kwam er een Deep Tech Benelux+-lijst bij. Die lijst telt vijftig namen van vrouwelijke ondernemers, onderzoekers en andere experts die hoge toppen scheren in deep tech in Nederland en België. De term deep tech verwijst naar technologische innovaties waar jarenlang, diepgaand wetenschappelijk onderzoek aan voorafgegaan is. De + verwijst naar twee namen die niet uit de Benelux komen. Ook die lijst is door een onafhankelijke jury samengesteld.

Hefboom

Nu is er dus een nieuwe Belgische lijst in de maak, om vijftig nieuwe vrouwen in tech in de schijnwerpers te zetten, als hefboom voor meer diversiteit. Dat is nog altijd een groot probleem. Ondanks heel wat acties en een groeiend bewustzijn staan bijvoorbeeld nog altijd veel minder vrouwen dan mannen aan het hoofd van een start-up. Ook de wereld van het durfkapitaal is overwegend mannelijk. Onder meer door onbewuste vooroordelen bij de mannelijke investeerders worden vrouwelijke ondernemers benadeeld. Dat leidde tot de oprichting van We Are Jane, een investeringsfonds voor en door vrouwen. Medeoprichtster Muriel Uytterhaegen legt hier uit waarom zij en haar twee medeoprichters dat deden.

Het is uiteraard geen toeval dat Inspiring Fifty Belgium, dat onder meer samenwerkt met de sectorfederatie Agoria en de universiteiten VUB/ULB, de campagne voor zijn tweede lijst aftrapt op Internationale vrouwendag. Tot 31 mei kan iedereen vrouwelijke techrolmodellen voor de nieuwe lijst hier nomineren. Vervolgens buigt de jury zich over de voorgestelde kandidaten en stelt ze een evenwichtige lijst samen, die op 6 oktober wordt bekendgemaakt.

