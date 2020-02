Vrouwelijke ondernemers kijken anders naar de groei van hun bedrijf. Dat zegt Muriel Uytterhaegen, mede-oprichter van We are Jane, een investeringsfonds van en voor ondernemende vrouwen.

94 procent van de investeerders zijn mannen. Vrouwelijke ondernemers trekken slechts 2 procent van het durfkapitaal aan. We are Jane wil daar verandering in brengen. Ik heb het voorbije jaar veel ondernemende vrouwen ontmoet met projecten die echt wel uitblinken in performantie en innovatie. Hoe komt het dan toch dat zij geen extern kapitaal aantrekken om hun business sneller en duurzaam te laten groeien? Kijk naar de eerste Jane waarin we geïnvesteerd hebben. Het Brusselse bedrijf Medipartner is uniek in zijn niche en wordt geleid door een gedreven vrouwelijke manager. Sophie Mestré heeft veel aandacht voor innovatie. Ze is omringd door een sterk team dat in heel België farmaproducten op de kaart zet. Hebt u al van dat bedrijf gehoord? Medipartner haalde vorig jaar nochtans een omzet van bijna 4 miljoen euro en het bestaat al vier jaar. Dankzij externe financiering kan het zijn ambitie waarmaken om de omzet de komende jaren te verdubbelen. U zal er ongetwijfeld nog van horen.

Durf te geloven in ondernemende vrouwen.

Omdat ik sterk geloof in de kracht van die onderneemsters, geef ik hen graag drie adviezen om hen in 2020 te inspireren op hun groeipad.

1. Laat je omringen door supporters aan de zijlijn. Als investeringscoach heb ik door de jaren geleerd dat vrouwelijke ondernemers anders naar de groei van hun bedrijf kijken. Ze zijn voorzichtiger dan hun mannelijke collega's. Hoewel vrouwen altijd al veel plannen en ambitie hadden, zagen ze het aantrekken van extern geld nooit als een optie om hun groei te versnellen. Mijn eerste advies is dan ook om niet alleen een hardwerkende manager te zijn, maar bouw ook bewust een netwerk op. Laat je bijstaan door complementaire expertise en bouw samen je passie verder uit. Zoek een klankbord voor je groeiplannen en stel een raad van advies samen. Om je plan te realiseren, heb je ook extra financiering nodig. Investeer tijd in het zoeken van de juiste expertise en van externe investeerders die je groei kunnen boosten.

2. Stap op die investeerder af. Een van de onderneemsters op ons jongste netwerkevent vertelde me dat ze verbaasd was omdat ik zo toegankelijk was. Ik stond perplex. Natuurlijk moeten investeerders toegankelijk zijn, ze kunnen enkel scoren in combo met ondernemers. Ze hebben gepassioneerde ondernemers of onderneemsters nodig. Ze hebben dus een aangeboren interesse om te luisteren naar die ideeën en plannen. Investeerders zijn mogelijke partners om je groei sneller te realiseren, dus aarzel niet en stap op hen af. Natuurlijk moet je hen kunnen overtuigen van je plannen, je team, je passie, maar een investeringsfonds kan een vruchtbare bodem bieden voor verdere groei.

3. Durf jezelf aan te bevelen. Het is wellicht een open deur intrappen, maar vrouwen denken vaak dat ze iets moeten bewijzen. Vrouwelijke managers werken vaak in alle stilte keihard om te laten zien wat ze waard zijn. Ik heb al te vaak gezien dat als er een interne vacature is, mannen zichzelf komen aanbevelen, ook al hebben ze niet altijd de relevante expertise. Terwijl vrouwen ervan uitgaan dat ze wel gevraagd zullen worden als ze in aanmerking komen. Belangrijk is dat je je personal brand op de kaart zet. Promoot jezelf door een netwerk uit te bouwen, en wees niet bang je ideeën voor te stellen aan en te delen met je netwerk. Maak daar tijd voor, het zal op termijn lonen. Mijn boodschap aan iedereen: durf te geloven in ondernemende vrouwen. Ze zijn een onderschatte doelgroep met ontzettend veel potentieel.

