De 47-jarige Ingrid Daerden is verkozen tot Trends CFO of the Year 2021. Dat heeft de financieel directeur van Aedifica te danken aan het wonderjaar 2020. Ondanks corona haalde Aedifica meer dan 700 miljoen euro op en sleepte het een Bel-20-notering in de wacht. De trofee van Deal of the Year gaat naar de Waalse biotechnologieonderneming Univercells.

De magazines Trends en Trends-Tendances organiseerden dit jaar de tiende editie van Trends CFO of the Year. Met die onderscheiding willen de bladen de prestaties van een financieel directeur in de verf zetten.

Een professionele, onafhankelijke jury verkoos Ingrid Daerden van Aedifica tot Trends CFO of the Year 2021. Zij haalde het van de andere genomineerden: Charles Jacques van Masthercell, Jean-Pierre Mellen van Recticel, Nadia Messaaoui van Technord en Geert Peeters van Greenyard. Ingrid Daerden volgt Nicolas De Clercq op, CFO van Kinepolis, die vorig jaar tot Trends CFO of the Year 2020 uitgeroepen werd. Op een druk bijgewoond event ontvingen zij woensdagavond hun respectieve trofeeën. Door de coronacrisis kon de prijsuitreiking vorig jaar niet doorgaan.

De jury van de CFO of the Year 2021 koos Ingrid Daerden als laureate wegens haar bijdrage tot de strategische ontwikkeling en de financiering van de groei van Aedifica. Het bedrijf haalde vorig jaar meer dan 700 miljoen euro op de kapitaalmarkten op. De jury had ook oog voor de integratie van duurzaamheids- en ESG-criteria in het financiële beleid. Ten slotte was er lof voor de professionele en transparante houding van de nieuwe CFO of the Year.

In een interview in Trends en Trends-Tendances van deze week verklaart Daerden dat ze trots is op haar team, maar ook op de weg die ze aflegde als manager. Sinds Ingrid Daerden in 2018 CFO van Aedifica werd, legde de specialist in zorgvastgoed een opmerkelijk groeiparcours af. De 47-jarige handelsingenieur effende in die periode het pad voor een naadloze financiering en bouwde haar financiële team uit tot een stevig fundament voor toekomstige groei bij Aedifica.

"Als er een goed strategisch verhaal is, vind ik het de taak van de CFO om investeringsopportuniteiten mogelijk te maken", vertelt ze in het interview. "Natuurlijk zal ik in het directiecomité wellicht het vaakst op de risico's van investeringsdossiers wijzen. Dat is ook mijn rol. Maar ik doe dat vooral om onze deals beter te maken, niet om een deal af te schieten. Ondernemen is altijd risico's nemen. Het gaat erom dat je weet waar de risico's zitten, zo kun je ze tenminste in de gaten houden."

Op de vraag of ze ooit CEO wil worden, antwoordt ze: "Ik ben graag CFO. Dat was altijd mijn ambitie, maar je voelt wel dat hoe meer senior je wordt, je rol verandert. Je gaat meer strategisch denken en wordt meer manager, maar dat wil nog niet zeggen dat ik vandaag ambitie heb om CEO te worden. Wie weet kijk ik daar binnen enkele jaren anders naar. Ik vind het leuk om verbanden tussen cijfers te zien, maar het klopt wel dat ik geen pure number cruncher ben."

De trofee voor Deal of the Year werd toegekend aan het Waalse biotechbedrijf Univercells. Onder impuls van CEO Hugues Bultot en CFO Vincent Vanderborght slaagde Univercells erin 120 miljoen euro op te halen bij een resem prestigieuze investeerders: het bekende Amerikaanse fonds KKR, een fonds uit de invloedssfeer van Georges Soros en een fonds verbonden met de Stichting Bill & Melinda Gates. Ook de Belgische overheidsinvesteerders FPIM, SRIW en Sambrinvest stapten mee in het verhaal, net als de historische aandeelhouders die hun positie wilden versterken. Tegelijk hertekende Univercells zijn structuur door vier onafhankelijke filialen onder een holdingmaatschappij te creëren. Dat moet de onderneming in staat stellen volgend jaar naar de beurs te trekken.

De organisatie van de Trends CFO of the Year werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de partnerbedrijven BNP Paribas Fortis, Moore, Robert Half, Audi en Trends Business Information.

