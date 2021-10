Het was geen sinecure, maar Univercells wist KKR en fondsen verbonden aan de stichtingen van Bill en Melinda Gates en Georges Soros te verleiden in zijn kapitaal te stappen. De jury van Trends en Trends-Tendances beloonde de Waalse biotechgroep met de titel van Deal of the Year

Univercells haalde vorig jaar 120 miljoen euro op met een dubbele operatie. Eerst investeerde het gespecialiseerde platform Gamma Biosciences van KKR 50 miljoen euro in Univercells Technologies, de dochteronderneming gespecialiseerd in apparatuur als bioreactoren en geïntegreerde productie-eenheden voor vaccins en virale vectoren. Het zal het geld gebruiken om zijn productportefeuille voort te ontwikkelen en overnames te financieren.

"Zes jaar geleden, toen ik nog de CEO van MaSTherCell was, ontmoette ik bij KKR in Europa de referentiepersoon voor dit soort dossiers", vertelt Hugues Bultot, de CEO van Univercells. "Ik heb hem twee keer in Londen bezocht, en we konden het goed met elkaar vinden. De deal ging niet door, maar we hielden contact. In april 2019 kwam er een nieuwe mogelijkheid, dit keer voor Univercells."

Hugues Bultot ging op bezoek bij het KKR-team in Palo Alto, dat besliste een belang te nemen in het Belgische bedrijf. "Maar KKR stelde een voorwaarde", vervolgt Vincent Vanderborght, de financieel directeur van Univercells. "We moesten de productie afsplitsen."

"We moesten onszelf herstructureren", legt Hugues Bultot uit. Dat was geen gemakkelijke opdracht, maar Univercells deed het, in de eerste helft van 2020. De groep bracht haar activiteiten onder in vier dochterondernemingen: Univercells Technologies (met KKR als aandeelhouder), Exothera (de onderaannemingsactiviteiten), Unizima (gespecialiseerd in kant-en-klare technologie voor de opkomende landen) en Quantoom Biosciences (ontwikkeling van een innovatief productieplatform voor RNA-vaccins).

Maatschappelijke impact en rendabiliteit

Daar stopt het niet. Om de ontwikkeling van de andere activiteiten te waarborgen, kwam er een tweede operatie: een kapitaalverhoging van 70 miljoen euro voor de moedermaatschappij. Adjuvant Capital, een fonds van de Bill & Melinda Gates Foundation dat een paar jaar eerder al in Univercells had geïnvesteerd (via het Global Health Investment Fund), injecteert 15 miljoen. De rest komt van andere vooraanstaande internationale fondsen, waaronder de Soros Foundation, Belgische institutionele fondsen zoals SFPI, SRIW en Sambrinvest, en aandeelhouders die hun belang willen vergroten.

Hoe wist Univercells zulke klinkende namen binnen te halen? "Ze staan achter onze missie", legt Vincent Vanderborght uit. "We willen mensen toegang geven tot betaalbare geneesmiddelen en vaccins, werken aan duurzaamheid, en tegelijk een winstgevend bedrijfsmodel en een aantrekkelijke return on investment aanbieden. Je kunt als bedrijf alleen een maatschappelijke impact hebben als je voortbestaan financieel gewaarborgd is."

Zo haalde Univercells vorig jaar dus 120 miljoen euro op. "Zonder te willen opscheppen, het was een ingewikkelde deal", zegt Hugues Bultot. "We moesten onze centrale structuur opbreken, en investeerders op twee niveaus aantrekken. We moesten onderhandelen met mensen van KKR, die zeer hoge technische eisen stellen."

Is er een recept voor het aantrekken van investeerders van dat niveau? "Je zou er een proefschrift over kunnen schrijven", antwoordt Hugues Bultot. Hij wijst op de groeiende reputatie van Univercells op de markt, en op het feit dat de sector van de biofabricage (het gebruik van biomaterialen voor de productie van geneesmiddelen) sinds vijf of zes jaar in de schijnwerpers staat. "En je moet persoonlijke contacten leggen en effectief netwerken. Ieder in zijn eigen stijl, maar eerlijk en oprecht."

De CEO looft ook de deskundigheid en het geduldige werk van de teams van Vincent Vanderborght. Bij zulke deals is het belangrijk ervoor te zorgen dat "de mensen de tafel niet verlaten", voegt Bultot eraan toe. "Tijdens onderhandelingen komt er een moment waarop de partijen tegenover elkaar staan, en aangezien ik de eindbeslissing neem voor de onderneming, heb ik soms sterke standpunten ingenomen."

Maar het aantrekkelijke businessmodel en de dynamiek van het bedrijf, dat 350 mensen in dienst heeft, bracht de bal aan het rollen. In het kielzog van de kapitaalverhoging kreeg Univercells dit jaar een nieuwe lening van 30 miljoen van de Europese Investeringsbank (EIB). De lening zal Univercells de mogelijkheid bieden "grote hoeveelheden covid-19-vaccins te produceren en een reserve aan te leggen" in zijn nieuwe fabriek in Jumet, aldus de EIB. Ook een consortium van Belgische banken droeg bij tot de ontwikkeling van die faciliteiten.

"De gezondheidscrisis heeft ons model nog relevanter gemaakt", zegt Vincent Vanderborght. "Wij hebben ons snel in de strijd tegen de pandemie gegooid, door flexibele productiecapaciteit ter beschikking te stellen bij Exothera, een nieuwe fabriek die speciaal in Jumet is opgezet om vaccins te produceren." Tegelijkertijd zet Univercells de besprekingen over nieuwe partnerschappen voort.

Beursgang in zicht

Wat staat nog op de agenda? Univercells is van plan een notering op de Amerikaanse Nasdaq te krijgen. "We bereiden die beursgang al een tijdje voor", stelt Vincent Vanderborght. "Ze moet volgend jaar plaatsvinden, en zal waarschijnlijk worden voorafgegaan door een voorbereidende fondsenwerving bij gespecialiseerde investeerders. De organisatie, de financiële verslaggeving, de compliance, de interne controle en het bestuur worden geleidelijk in gereedheid gebracht, om het dossier te kunnen verdedigen tegenover toekomstige investeerders en de bevoegde autoriteiten."

De CFO besluit: "Het is een grootschalig project, dat veel tijd vergt, maar deze doorlichting van onze manier van werken is interessant, en kan de onderneming op lange termijn alleen maar ten goede komen."

