ING verhuist 45 banen van Londen naar Brussel als gevolg van de brexit. Dat heeft de Nederlandse grootbank vrijdag bekendgemaakt.

De functies die verhuizen, horen bij de divisie financiële markten: 30 trading-jobs en 15 risicobeheer-jobs.

Door de brexit beschouwt de Europese Centrale Bank het Verenigd Koninkrijk als een derde land, waardoor de bank een aantal activiteiten naar de EU overhevelt. ING koos Brussel als locatie voor de bestaande infrastructuur.

In 2016 en 2017 gebeurde precies het omgekeerde. Toen verhuisden de handelsactiviteiten in derivaten, aandelen, valuta en grondstoffen van Brussel naar Londen. Door die verhuizing kwamen tot 50 jobs op het Brusselse hoofdkwartier van ING België op de tocht te staan. Ook de Amsterdamse tradingactiviteiten werden in die periode overgeheveld naar de Britse hoofdstad.

ING benadrukt vrijdag dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk expertisecentrum voor financiële markten blijft voor de bank.

De functies die verhuizen, horen bij de divisie financiële markten: 30 trading-jobs en 15 risicobeheer-jobs. Door de brexit beschouwt de Europese Centrale Bank het Verenigd Koninkrijk als een derde land, waardoor de bank een aantal activiteiten naar de EU overhevelt. ING koos Brussel als locatie voor de bestaande infrastructuur. In 2016 en 2017 gebeurde precies het omgekeerde. Toen verhuisden de handelsactiviteiten in derivaten, aandelen, valuta en grondstoffen van Brussel naar Londen. Door die verhuizing kwamen tot 50 jobs op het Brusselse hoofdkwartier van ING België op de tocht te staan. Ook de Amsterdamse tradingactiviteiten werden in die periode overgeheveld naar de Britse hoofdstad.ING benadrukt vrijdag dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk expertisecentrum voor financiële markten blijft voor de bank.